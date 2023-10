El divertido momento que Eugenia Martínez de Irujo ha vivido con su hija en una boda

Eugenia Martínez de Irujo lleva una semanas en el centro de la noticia por los problemas que tiene con su hermano, el duque de Arjona. Cayetano Martínez de Irujo insiste en que su familia le ha dado la espalda y está dispuesto hasta llegar al final del asunto porque considera que lo que ha sucedido no es justo. Por su parte, Eugenia prefiere guardar silencio y no hablar de este conflicto en público. Por eso se ha distanciado de la polémica y ha aparecido en la boda de unos amigos acompañada de su hija, la famosa influencer Cayetana Rivera.

La famosa duquesa de Montoro se ha decantado por una opción menos conflictiva: rodearse de su entorno para tomar distancia y no tener que hablar de su hermano. Dicen que de una boda sale otra boda, por eso ha llamado tanto la atención lo que ha pasado en el evento al que ha acudido Eugenia. La hija que tiene con el torero y empresario Francisco Rivera también estaba presente y ha sido ella la que ha cogido el ramo de la novia. ¿Significa esto que pasará por el altar próximamente? Eugenia Matínez de Irujo lo tiene claro.

Manuel Vega y Cayetana Rivera / GTRES

“No, no, no”, ha sido la respuesta que ha dado la aristócrata cuando ha descubierto que existe la posibilidad de que su hija se case con Manuel Vega. Mantiene una relación sentimental estable con el empresario, pero de momento Eugenia considera que es demasiado pronto. Manuel está perfectamente integrado en la Casa de Alba, pero la duquesa considera que es mejor esperar, al menos eso ha dado a entender con su respuesta.

Eugenia Martínez de Irujo vive un momento inolvidable

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha ido corriendo hacia su madre para contarle lo que había pasado. La respuesta de la aristócrata ha sido muy clara: de momento no quiere que pase por el altar, pero es importante dejar claro que eso no significa que no apruebe a Manuel Vega. Todo lo contrario. De hecho Eugenia ha comentado este divertido momento a través de sus redes sociales escribiendo: «La guasita de la niña».

Eugenia Martínez de Irujo con su hija / Instagram

Paula Almodóvar y Fernando Guerrero, los novios que han tenido el privilegio de contar con la presencia de la duquesa de Montoro, también han presenciado la escena relatada en líneas anteriores. Cayetana se ha convertido en uno de los rostros más destacados de la crónica social. Cuando decida dar el paso y anunciar su boda será una noticia muy comentada, pues ya tiene detrás un ejército de fans deseando que dé el paso definitivo. No obstante, habrá que esperar un tiempo hasta que su relación con Manuel esté todavía más asentada.

La historia de amor de Cayetana Rivera

Cayetana Rivera saludando / GTRES

A sus 24 años, Cayetana Rivera ha ganado mucha notoriedad pública y su historia de amor con Manuel Vega ha llamado la atención de todos, por eso su boda sería uno de los eventos más destacados del año. La pareja empezó a escribir su historia en 2021 después de que la hija de Francisco Rivera terminase su noviazgo con Mateo Cáceres. Manuel, empresario de profesión, tiene 33 años y disfruta de una conexión muy especial con su familia política, por eso es muy fácil verle con Francisco o con Eugenia en determinados eventos.

El novio de Cayetana es muy conocido en la capital hispalense. Es socio de varios negocios importantes y siempre ha tenido mucho éxito en sus operaciones empresariales. La hija de Eugenia Martínez de Irujo le presentó en sociedad durante la pasarela SIMOF 2022, en concreto en uno de los desfiles de Lourdes montes, actual mujer de Francisco.