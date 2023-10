Eugenia Martínez de Irujo contraataca a Cayetano: «Se aprovecha de que los demás no hablamos»

La guerra entre hermanos continúa. Las últimas declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo con motivo de la publicación de sus memorias ha abierto una nueva brecha en su relación con Eugenia Martínez de Irujo, motivo por el que la duquesa de Montoro ha estallado contra él. La aristócrata ha sido una de las asistentes al funeral homenaje a Marta Chávarri, reaparición en la que no ha dudado en cargar contra su hermano.

Eugenia Martínez de Irujo en el funeral de Marta Chávarri / Gtres

Al ser preguntada por el entramado familiar en el que se encuentra, Eugenia se mostraba tajante, asegurando que a los periodistas que «¿sabes qué es lo que le pasa a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás no hablamos ese es el problema. Debe ser eso porque si no… No lo entiendo». Con estas palabras, Eugenia Martínez de Irujo se desmarcaba sin entrar en detalles sobre el motivo que ha llevado a los hermanos a no mantener ningún tipo de vínculo. Es habitual que la Duquesa apueste por este tipo de reacción cuando la preguntan por su vida privada, ya que, desde siempre, ha llevado la discreción por bandera y, una vez más ha preferido dejar las rencillas familiares en un segundo plano para no seguir avivando la polémica.

Eugenia Martínez de Irujo / Gtres

Las declaraciones de Cayetano

Ana Rosa Quintana entrevistó a Cayetano Martínez de Irujo en el marco de su nuevo reto profesional, la publicación de sus memorias. En la conversación la veterana presentadora logró descubrir con más detalles el motivo por el que su invitado estaba distanciado de Eugenia. El duque de Arjona reconoció que en estos momentos no tiene relación con su familiar. Dejó muy claro que esta ruptura no tiene nada que ver con la publicación de su libro e insiste en que Eugenia no se ha molestado en leerlas, así que no sabría lo que pone en las mismas.

Cayetano Martínez de Irujo / Gtres

Martínez de Irujo también reconoció que durante su infancia tuvo muchas dificultades, ya que notó la falta de cariño por parte de sus padres. Entiende que sus circunstancias eran especiales, pero fecha el inicio de esta cadencia después del nacimiento de su hermana Eugenia. Asegura que hasta ese momento sí disfrutaba de un vínculo especial con su madre, la duquesa de Alba. Sin embargo, cuando Eugenia llegó al mundo se llevó toda la atención del clan y él quedó al margen.

«Eugenia a mí ya no me necesita, tiene su marido, tiene su vida, está feliz que es lo que siempre he querido», explicó en TardeAR. Además, reconoció que en un primer momento, cuando era pequeño, tuvo celos de ella, pero promete que siempre ha ocupado un papel esencial en su corazón. El problema, según su punto de vista, es que ahora ha decidido formar equipo con otra parte de la familia: «Desde que murió mi madre se ha unido con otros hermanos y ha prescindido de mí».