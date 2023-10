Cayetano Martínez de Irujo pone fecha a su proyecto estrella y aclara su horizonte en televisión

Perseguir lo que uno quiere es la mejor manera de acabar consiguiéndolo. A Cayetano Martínez de Irujo le está pasando esto con el embalse en Las Arroyuelas por el que lleva más de 25 años batallando con el único objetivo de cumplir un sueño que no es otro que ponerlo en funcionamiento. Las negociaciones han sido duras y el hijo de la duquesa de Alba ha tenido que salvar varios escollos, pero el final está muy cerca. Look ha podido tener acceso a la fecha de estreno, que estará precedida por una gran inauguración. Todo ello en un momento en el que se sospechaba que Cayetano podría volver a convertirse en un rostro televisivo, algo que no será así de ninguna de las maneras.

Cayetano Martínez de Irujo, montando a caballo / Gtres

Cayetano es un hombre de campo y quiso emprender en este sector para convertir su pasión en fuente de ingresos. Heredó de su padre -Luis- este gusto y siempre ha dicho que, si su padre no hubiera muerto tan temprano, él habría sido ingeniero agrónomo en vez de jinete. Desde hace años, gestiona varias explotaciones agrícolas en diferentes comunidades autónomas al margen de en la del embalse como, por ejemplo, El Hierro, de 210 hectáreas y situada en Córdoba y las parcelas Las Ubadas (21 hectáreas) y Diseminadas (30 hectáreas), ubicadas en el municipio cordobés de El Carpio.

Esta es una tarea por la que apostó fuerte y que realiza mediante la compañía Eurotécnica Agraria, con sede social en el palacio de Liria (Madrid). Así gestiona la finca heredada por Cayetano Martínez de Irujo al fallecer su madre, la Duquesa de Alba. Muy vinculado siempre a Andalucía, el hijo de Cayetana de Alba tomó la decisión de hacer un embalse en Sevilla. El lugar escogido fue Las Arroyuelas, una finca situada en el término municipal de Carmona y el mayor latifundio de la Casa de Alba en la comunidad autónoma, con 1.480 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, combinada con la producción ganadera.

Su idea se originó hace más de dos décadas pero en el camino se ha encuentro muchísimos obstáculos. En datos de 2021, en Las Arroyuelas se cultivan 700 hectáreas de trigo, 500 de girasol, 100 de garbanzo, 70 de colza, 35 de cebada, 15 de avena y 10 hectáreas de almendros, además de quinoa, pradera y tierras en retirada. El 16 de diciembre del 2011, entre 600 y 800 personas convocadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon la finca tras una intervención de Cayetano en televisión. Un nuevo hándicap que amenazaba su deseo de hacer la masa de agua.

Convertido en un capitán que acaba venciendo a todas las tempestades, Cayetano Martínez de Irujo ya está ultimando los flecos necesarios para poner en marcha el embalse. Este medio puede asegurar que la fecha que se maneja para hacer funcionar el embalse será antes del inicio de 2024 o en este último trimestre de 2023, como prefieran. Además, por la cabeza del hermano del duque de Alba pasa la idea de hacer un gran evento de inauguración en las próximas semanas.

Cayetano Martínez de Irujo dice no a la TV

La ilusión del conde de Salvatierra en esta recta final es máxima. Mientras tanto, Cayetano se ha dejado ver por algún que otro programa de Telecinco. Primero acudió a la llamada de Sandra Barneda para sentarse, a finales del pasado mes de agosto, en el plató de La última noche, el extinguido programa de los viernes noche en la quinta cadena. Allí volvió a mostrar su repulsa hacia Luis Rubiales y todo lo relacionado con la final del Mundial femenino de la que tanto se ha hablado desde entonces. El jinete siempre ha sido una persona muy crítica con el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol y no titubeó en sus fuertes críticas.

Cayetano Martínez de Irujo y Ana Rosa Quintana / Mediaset

La pasada semana, Cayetano Martínez de Irujo se volvió a sentar en un plató. En esta ocasión, con Ana Rosa Quintana como entrevistadora. Dos experiencias televisivas muy seguidas que podrían hacer pensar que el duque de Arjona deseaba retomar su faceta pública. En los últimos meses había manifestado en público y privado su deseo de dejar de hablar de su familia, a menudo noticia por sus disputas. Pero, si la cabra tira al monte, Cayetano siempre acaba hablando de sus hermanos. Una situación que para él no es cómoda, pero que maneja con soltura consciente de que es noticia.

Sobre si estas dos incursiones en televisión le iban a valer para seguir acudiendo a programas, nada más lejos de la realidad. Look puede confirmar que respondió afirmativamente a la propuesta de Barneda y Ana Rosa porque llevaban tiempo insistiéndole. En el caso de la presentadora de TardeAR, Cayetano y ella tienen una buena relación e incluso comparten amistades y planes en verano. No obstante, en un primer momento pensaba que solo iba a hablar de actualidad y deporte. Así las cosas, las dos entrevistas que concedió el hijo de Cayetana Fitz son esporádicas y en ningún caso implican que siga proyectando su carrera en la pequeña pantalla.