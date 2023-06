Durante las últimas semanas, Cayetana Rivera se había posicionado en la primera línea mediática tras los fuertes rumores que apuntaban a la existencia de una posible crisis con Manuel Vega, su actual pareja. No obstante, dando portazo a todas estas habladurías, la hija de Francisco Rivera aparecía este domingo en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid de la mano de su novio, compartiendo miradas cómplices y dejando entrever que el amor no se ha terminado entre ellos. Con una sonrisa permanente, la joven atendía a los medios que estaban presentes en el evento taurino y confirmaba que pese a que «se dicen muchas cosas», se encontraba «muy feliz, contenta y enamorada». Aunque dejó claro que su relación sentimental iba sobre ruedas, negó que fuese a haber una boda pronto, al mismo tiempo que sostenía que entre sus planes no se encontraba el hacer abuela a Eugenia Martínez de Irujo por ahora: «Se muere», decía entre risas.

Siendo a fiel a la discreción que tanto la caracteriza, la nieta de la Duquesa de Alba se ha pronunciado sobre su relación con su prima Lucía Rivera. Pese a que no ha querido entrar en mayor detalle, Tana Rivera aseguraba que no había leído la biografía escrita por su primera: «Uy, no me he enterado de nada, lo siento», decía. La hija de Cayetano Rivera publicó un libro hace tan solo unos meses donde desvelaba muchos entresijos familiares que, hasta ahora, eran desconocidos para la prensa desde la perspectiva de una de las pequeñas del clan. Pese a que han sido varias semanas en las que las confesiones de su prima han sido analizadas por lupa, aseguraba estar ajena a todo aquello y tener una muy buena relación con la modelo.

Estas palabras ponen de nuevo en manifiesto que los distanciamientos que pueda haber entre los diferentes miembros de la familia no están afectando para nada en su relación de primas. Ante las cámaras, son contadas las ocasiones en las que hemos podido ser testigos de cómo han compartido espacio y tiempo, por lo que esto hacía que los rumores se avivaran aún más. Ambas son prácticamente de la misma edad y sus círculos de amistades son muy similares. Pero, lo cierto es que, dejando a un lado todas las especulaciones, sus últimas palabras y algún que otro gesto fichado en diferentes hemerotecas desmienten por completo esta supuesta mala relación.

Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre, trascendieron unas imágenes donde Lucía y Tana se despedían a la salida de un evento de moda con un cálido abrazo, desmintiendo así el desapego del que muchos se han hecho eco durante los últimos meses a raíz del supuesto «distanciamiento» que mantienen a día de hoy sus padres.