Refrescarse en Madrid es posible: playas, embalses y piscinas idílicas para disfrutar del verano

El verano está a la vuelta de la esquina, y se nota no solo por las fechas, sino también por la considerable subida de las temperaturas que está teniendo lugar en los últimos días. El calor está llamando a la puerta y cada vez son más las personas que se preguntan dónde podrán darse un chapuzón si residen en zonas de interior como por ejemplo, Madrid, ya que hay quienes no pueden desplazarse hacia la costa ya sea por la subida de los precios o por otras cuestiones personales. Sin embargo, para ellos también hay alternativas dentro de la comunidad, y en LOOK hemos hecho una recopilación de todas ellas.

Eva Sannum en el Pantano de San Juan. / Gtres

La primera sería el Pantano de San Juan. Se trata de un popular destino estival para todos los madrileños que está ubicado a unos 70 kilómetros al suroeste de la capital. Cuenta con una playa de arena y aguas tranquilas para disfrutar de un día de baño y de actividades acuáticas en compañía de tus seres queridos. Otra de las alternativas también podrían ser las Presillas en Rascafría, ubicadas en el Parque Natural de Peñalara. Las Presillas son unas piscinas naturales formadas por el río Lozoya que ofrecen idílicas áreas de baño con cascadas y pozas rodeadas de naturaleza, dando así lugar a un paraje perfecto para relajarse y disfrutar de un entorno fresco a la par que natural.

Embalse del Atazar en Madrid. / Gtres

También cabe la posibilidad de desplazarse hasta el embalse del Atazar, ubicado en el norte de Madrid, cerca de Patones de Arriba. Es un enclave popular válido tanto para nadar como para practicar deportes acuáticos o simplemente exprimir al máximo un día de campo en las áreas habilitadas al más puro estilo de una playa sin tener que salir de tu zona de confort. Por otro lado, también cabe destacar la existencia de la playa de Alberche, que aunque no está dentro de la Comunidad de Madrid, está ubicada a tan solo dos horas en coche de ésta, concretamente en la provincia de Ávila. Se trata de una playa fluvial que ofrece arena, sombra y aguas tranquilas idóneas para disfrutar de un entorno natural muy similar al que ofrece cualquier costa española.

Presa del Villar en Madrid. / Gtres

Por último, también puede ser una buena opción el embalse de Picadas, situado en la Sierra de Guadarrama. Este embalse ofrece áreas de baño en sus orillas y se trata de un enclave perfecto para practicar deportes de la talla del piragüismo o el paddle surf gracias a sus aguas tranquilas. Aunque si el embalse no termina de convencerte, las piscinas naturales del Río Lozoya pueden ser tu mejor opción. Después de haber disfrutado de una jornada de turismo en la localidad de Buitrago del Lozoya, nada te impedirá darte un chapuzón en las piscinas naturales del río que rodea el pueblo en cuestión, ya que ofrecen áreas de baño con zonas de césped para relajarse y probar el agua fresca y pura de la montaña.