Malas noticias para Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro tendrá que declarar en un juzgado por un posible delito contra el medio ambiente. La denuncia parte de la Fiscalía y el delito que se aborda, está relacionado con la presunta detracción ilegal de aguas a través de ocho pozos en la finca Aljóbar ubicada en Aznalcázar, junto al Parque Nacional de Doñana. Dichos pozos, según indica la denuncia, fueron descubiertos por un vecino de la localidad, bajo lonas de color verde, en tres de las parcelas de la finca, de 104, 62 y 53,35 hectáreas, cada una.

Esto último, cabe recordar, motivó que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, acudiera hace escasos meses a la finca para frenar las extracciones de los «equipos de bombeo instalados» y el precinto de los pozos. Sin embargo, un representante de la sociedad, cuya identidad no ha trascendido, denegó el acceso a la propiedad a las autoridades.

Por el momento, Eugenia Martínez de Irujo, no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido. De hecho, se muestra tranquila y ajena a la polémica que la ensombrece, al menos, en su perfil de Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores. En las últimas horas, la menor y única mujer de los seis hijos de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba de Tormes, ha compartido varias imágenes de ella misma disfrutando del documental Bisbal (Movistar+), que se adentra en la vida del cantante, David Bisbal, coincidiendo con sus veinte años de carrera musical. «Admiración total No os perdáis el documental. Bravo por toda tu carrera», ha escrito.

Pero sea como fuere, lo cierto es que la denuncia a la aristócrata española llega, también, en medio del enfrentamiento legal y mediático con su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, por el embalse que el jinete quiere construir en Las Arroyuelas, una finca situada en el término municipal de Carmona, y el mayor latifundio de la Casa de Alba en Sevilla; con 1.480 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, combinada con la producción ganadera. Martínez de Irujo solicitó varios créditos por valor de tres millones de euros para llevar a cabo dicho proyecto y Eugenia, junto a su otro hermano, Alfonso, solicitó al madrileño un aval por la misma cantidad para cerciorarse de que dichos préstamos, no les afectarían a ellos económicamente en caso de que no se cumplieran los pagos. Algo que no hizo ninguna gracia al duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra.

