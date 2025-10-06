Tras un verano de ensueño, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido darle la bienvenida al otoño con una escapada muy especial. Si hace unos días viajaron a Italia junto a Álvaro Falcó e Isabelle Junot, este fin de semana la pareja optó por un destino más cercano: Ibiza, acompañados de Manuel Falcó, hermano de Tamara, y su mujer, Amparo Corsini. Los cuatro disfrutaron de un plan de parejas que combinó buena gastronomía, ocio exclusivo y momentos de complicidad familiar.

La estancia en la isla pitiusa incluyó una visita a Casa Jondal, uno de los chiringuitos más reputados del mundo, donde degustaron un menú de lujo compuesto por productos del mar de primera categoría. Entre los platos destacan el maremoto de ostra, gamba roja, vieira, almeja y caviar, las anchoas, la torta de siete huevos amarillos con panceta y caviar, y para finalizar, unas milhojas de postre. La experiencia gastronómica se vio completada con la presencia de Kike Sarasola, empresario y amigo de la familia, quien compartió una imagen de la sobremesa en sus redes sociales, mostrando a los cuatro disfrutando del almuerzo y del buen tiempo.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Ibiza. (Foto: ©sarasolakike)

No faltaron tampoco los planes nocturnos, como la visita de Íñigo a UNVRS, un club exclusivo en el que los asistentes deben dejar sus móviles a la entrada para «vivir el momento». El establecimiento ofrece espectáculos en directo y busca elevar la experiencia nocturna a otra dimensión. Pese a los caprichos del ocio, Íñigo no descuidó su rutina deportiva: el marido de Tamara entrena a diario y mantiene una preparación exigente para las carreras Ironman, combinando perfectamente su pasión por el deporte con la vida social y familiar.

El fin de semana en Ibiza también permitió a las parejas disfrutar de algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla, como Es Vedrà, desde donde se tomaron un romántico selfie que inmortalizó el momento. Además, pudieron aprovechar el buen tiempo otoñal que, como recordaba Kike Sarasola, hace que «en Ibiza el verano nunca acabe», disfrutando de temperaturas suaves y luz dorada que realzaba la belleza del entorno. Entre paseos por la costa, paradas en rincones con encanto, comidas exquisitas y planes de ocio cuidadosamente elegidos, la escapada se convirtió en un remanso de tranquilidad y diversión compartida, un fin de semana perfecto en el que todos pudieron relajarse, conectar y crear recuerdos imborrables juntos.

Stories de Instagram de Íñigo Onieva. (Foto: RRSS)

Sea como fuere, lo cierto es que esta escapada pone de relieve, una vez más, la estrecha relación de Tamara con su familia paterna. Manuel Falcó no solo es su hermano mayor, sino que ha asumido un papel paternal desde el fallecimiento de su padre, Carlos Falcó, durante la pandemia de Covid-19. Fue él quien la llevó al altar el día de su boda con Íñigo, ejerciendo como padrino, y también quien dirige hoy la bodega familiar junto a Tamara. Recientemente, ambos celebraron el lanzamiento de un vino en homenaje al Marqués de Griñón, un proyecto que reafirma los lazos de los hermanos tanto en lo personal como en lo profesional.