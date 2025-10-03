Exclusividad e invitación especial: así funciona la membresía en el elitista club de Iñigo Onieva

El VEGA Private Members Club ya es una realidad. El último y ambicioso proyecto en el que se había embarcado Iñigo Onieva abre sus puertas para acoger a los miembros más selectos. Y es que en la propia página web estipulan una serie de condiciones que sus exclusivos socios deben cumplir, juntos con los diversos tipos de membresía que existen y los privilegios de los que podrán disfrutar aquellos pocos afortunados que tengan acceso.

Así, ellos mismos lo definen con tres potentes y llamativos eslóganes: «Privado por naturaleza», «Hecho para conectar» y «Diseñado para albergar». «La membresía del VEGA Private Members Club brinda acceso exclusivo a experiencias sociales y gastronómicas seleccionadas, reservas privilegiadas para miembros y sus invitados, invitaciones a eventos exclusivos y la oportunidad de disfrutar de los espacios del Club para reuniones privadas», detallan.

Iñigo Onieva paseando por Madrid. (Foto: Gtres)

Del mismo modo, se estipulan varios tipos de membresía; comenzando por la solicitud de «Membresía Fundadora», a la que solo pueden acceder un número limitado de personas y por invitación directa. Con un pago único de 15.000 euros, «brinda acceso a todas las instalaciones, la capacidad de albergar hasta 6 invitados a la vez, junto con acceso al Club de Vinos y todos sus beneficios asociados».

Aunque también existen otros tipos de Membresías más «accesibles» como la «Local», con una tarifa de 2.400 euros anuales, junto con una cuota de 2.000 euros de inscripción; o la llamada «Under 35», reservada para todos aquellos candidatos menores de 35 años, y con un coste de 1.500 euros anual más 1.000 euros de inscripción. También existe la categoría de «Cónyuge» pensada para parejas casadas o que comparten el mismo domicilio con una cuota anual de 2.000 euros más 1.000 euros de inscripción.

Web de VEGA Private Members Club. (Foto: vegamembers.club)

Este tipo de Club Privado, es una nueva propuesta del Grupo Tatel, presente en también en Ibiza y Dubái. En Madrid, podremos encontrarlo en el número 88 de la calle Lagasca, en pleno barrio de Salamanca. Y el marido de Tamara Falcó ejerce como socio ejecutivo del mismo, en lo que promete convertirse en un «epicentro de networking y estilo de vida para un público exclusivo». Así, contará con tres propuestas gastronómicas, cuatro barras especializadas y un club del vino. De esta forma, el VEGA Private Members Club se suma al auge de espacios privados en Madrid como el Club Manero, el consolidado Club Matador para «fotógrafos, escritores y otras inquietudes culturales» y el próximo Soho House.

Web de VEGA Private Members Club. (Foto: vegamembers.club)

Detrás de este llamativo y arriesgado proyecto, habría otros nombres importantes como Manuel Campos Guallar, -uno de los grandes empresarios inmobiliarios y de la restauración-, o el futbolista Cristiano Ronaldo. Y es que si por algo se caracterizan este tipo de clubes es por una estricta política de privacidad, por lo que no permiten hacer fotos dentro del local. Además, nace con la idea de expandirse también a otras ciudades como Milán, Lisboa o Marbella.

Esta tampoco sería la primera aventura empresarial de Onieva, quien debutaba con el restaurante Casa Salesas, donde ejerce como «anfitrión de eventos, coordinador y maestro de ceremonias».