En los últimos meses Carla Vigo se ha convertido en inesperada protagonista de numerosas publicaciones. Hace algunas semanas, la sobrina de la reina Letizia concedía su primera entrevista en televisión al programa “La Redacción” mediante una videollamada y ahora por fin se ha sentado con la revista “Semana”, que ha publicado un extenso reportaje en exclusiva centrado en la joven, que el próximo mes de octubre cumplirá 21 años.

Con una serie de estilismos con una clara referencia a su tía, la reina Letizia, Carla desvela algunos de los aspectos hasta ahora desconocidos de su vida. La joven confiesa que su objetivo es dedicarse al mundo de la interpretación: “soy de escenarios y de cámaras”, dice Carla Vigo, que se encuentra estudiando para actriz, pero también canta. La sobrina de la Reina acaba de participar en su primer cortometraje gracias a la firma 21 Ship, con quienes además ha presentado un perfume con su nombre, “Carla Intense”.

La nieta de Paloma Rocasolano tiene una clara vocación en la vida. “Estoy estudiando para actriz a distancia, también soy embajadora de la marca 21ship y me estoy metiendo en el mundo de los influencers”, asegura Carla. La sobrina de doña Letizia confiesa que también canta, más lírico, aunque no sabe de quién lo ha heredado”. La joven dejó los estudios después de primero de bachillerato e intentó entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático antes de marcharse a Alemania. Ella misma fue la responsable de costearse sus estudios y sus gastos en Alemania: “cuidaba a dos niños y ayudaba en las tareas de la casa, aunque cocinar no se me da muy bien. Estuve con dos familias, que me trataban bien, aunque son difíciles”, sentencia. A sus 20 años, Carla puede presumir de hablar varios idiomas. El inglés desde el colegio, ahora el alemán -idioma que también hablaba su madre- y tiene ciertas nociones de hindi. A esto hay que sumar que le interesa el árabe: “hace unos años me fui a la India de voluntaria y me enseñaron un poco de hindi y tengo una aplicación para el árabe”, asegura.

Aunque en estos momentos se encuentra en una etapa tranquila de su vida, no siempre ha sido fácil: “he tenido momentos realmente duros en mi vida, aunque como mucha gente. Mi vida es un poco rara y por eso a lo mejor ha sido algo más dura, pero también hay niños en Siria en una guerra donde también se mueren sus padres”, sentencia.

Ser sobrina de la reina Letizia ha hecho que se encuentre entre dos mundos: “yo creo que he cogido lo bueno de los dos y lo he juntado en mi vida. Ahora lo llevo bien porque he aprendido las reglas de uno y de otro, sé cómo comportarte en un sitio y en otro”, asegura la joven.

De un tiempo a esta parte, Carla ha aumentado su presencia mediática, sobre todo en las redes sociales, lo que supone que reciba algunas críticas, aunque no es algo que le preocupe: “creo que tengo mucho que aportar y si la gente quiere saber algo y yo puedo contestar, pues lo hago”. Lo que sí confiesa es que sigue siendo muy sensible, aunque ahora no le afectan los comentarios: “ya no me afecta tanto lo que piense el resto porque yo ahora mismo estoy feliz”. A pesar de que es muy activa en las redes, en ningún momento se ha planteado seguir los pasos de su tía, o de su bisabuela, Menchu: “no me gusta nada el Periodismo para hacerlo yo”. La sobrina de la Reina tiene entre sus planes ser influencer, pero como algo que le ha venido, no como una decisión propia: “no era un objetivo mío, como trabajar con los Javis”.

Pese a que confiesa que es feliz, Carla revela que ha sufrido mucho en la vida: “he llorado mucho y he sentido mucha impotencia. La gente me critica, pero ahora asumo quién soy y no me importa”. Aunque han sido constantes los rumores que apuntan a que podría participar en algún reality, es algo que ella descarta, el único que le convencería es MasterChef, aunque no sabe cocinar.

Hace algún tiempo, Carla manifestó que era bisexual, aunque no se ha pronunciado mucho más al respecto: “me gustan los hombres y las mujeres, no distingo, pero no sé ligar con una mujer, con un hombre sí. Me di cuenta de lo que sentía a los 17 años”. Feminista activa, Carla Vigo asegura que las “mujeres hemos sufrido mucho en la historia”. Igualmente, es activista LGTB: “es un colectivo que ha sido discriminado y hay países en los que está penado. Es un amor diferente y yo soy parte de ese movimiento”.