Un regalo sorpresa, un récord mundial y un fichaje fallido: los tres secretos de Georgina

Será el próximo viernes, 24 de marzo, cuando Georgina Rodríguez vuelva a acaparar todo el protagonismo de Netflix con la segunda temporada de Soy Georgina, una docuserie en la que ella misma relata el día a día de su vida, la cual daba un giro de 180 grados al conocer a Cristiano Ronaldo. En esta segunda entrega, y a través de redes sociales, la influencer ha dejado entrever que está dispuesta a contar, con todo lujo de detalles, uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de uno de sus bebés durante el parto, dolor que considera que «no tiene explicación». Pero en los últimos meses no todo ha sido malo para ella, ya que también ha tenido oportunidad de coincidir con grandes estrellas del panorama internacional de la talla de Rosalía, Bella Hadid, Nathy Peluso, Sebastián Yatra, Rauw Alejandro, Christina Aguilera o Camilo, los cuales también aparecen en un estreno que promete dar mucho de qué hablar.

Como no podía ser de otra manera, la compañera de vida del ex jugador del Real Madrid se ha sentado durante esta misma noche en el plató de El Hormiguero para desvelar algunos entresijos inéditos sobre Soy Georgina 2, pudiendo mostrar frente a Pablo Motos su lado más humano y crear más expectación en torno a una temporada que viene pisando fuerte. Es por ello que, ataviada con un vestido negro de lo más elegante, la de Jaca ha irrumpido en el plató en cuestión dispuesta a ganarse, aún más si cabe, el cariño del público: «Muchas gracias por la invitación, estoy un poco nerviosa, es mi primer plató de televisión en directo», comenzaba diciendo, un tanto tímida por ponerse frente a las cámaras ante miles de espectadores para después hablar sobre su docuserie: «Todo lo que se imaginen mis fans lo van a ver en Soy Georgina 2. Se van a sentir muy identificados y bueno, les va a encantar. Van a conocer cosas de mi vida que no sabían, y de Cristiano también. Van a viajar mucho más que la temporada anterior, las grabaciones han durado mucho más y gracias a eso he podido incluir más cosas», señalaba, aclarando así que se trata de una temporada mucho más completa que la primera, la cual marcó un antes y un después en su vida: «La primera vez que me lo ofrecieron estábamos viviendo en Turín y venía de recoger a los niños en el colegio. Me lo propusieron y me encantó la idea, me quitó el sueño. Tenía interés y quería hacerlo. Netflix ha sido muy flexible conmigo y cada uno enseña lo que se siente cómodo, además contaba con el apoyo de mi pareja y con el de mis amigos», indicaba, confesando también haber recibido peticiones para «hacer cine», algo que no ha podido hacer «por cuestión de tiempo».

Georgina Rodríguez, una mujer de récord

Por otro lado, Georgina ha querido hacer hincapié en su faceta maternal: «Soy muy joven, me encantan los niños y bueno, al final también soy muy organizada. A mí me encantan mis hijos todo el día, los de los demás no. Las madres conocemos muy bien a nuestros hijos y tenemos la paciencia que Dios nos da para educarles. Cada hijo tiene una personalidad distinta, son niños muy educados y me siento orgullosa de ello», zanjaba, visiblemente contenta por haber dado ciertos valores a los cinco hijos en común que tiene con el astro portugués. Una felicidad que vino dada cuando ambos cruzaron miradas por primera vez: «Tuve un flechazo, era tan guapo que me daba vergüenza mirarle. Él es muy educado, estaba con su hijo mayor y solo dijo «buenas tardes». La primera vez que hablamos coincidimos en un evento de moda en una tienda», revelaba, admitiendo además haber tenido después que dejar su trabajo por la fama que estaba generando en cuestión de días: «No pude continuar trabajando porque la gente me traía camisetas para firmarlas y me pedían fotos». Aun así, consiguió el récord mundial de mystery shopper, basado en que un cliente secreto se encarga de evaluar una venta y la puntúa, ya que las empresas pagan para ello en un intento por mejorar los servicios.

La «bomba» inédita de Cristiano

En plena emisión, Rodríguez también ha tenido oportunidad de enseñar a cámara un tatuaje de lo más especial, el cual la vincula directamente con su compañero de vida: «En nuestro primer viaje a París, Cristiano dejó en la mesita un bloc de notas con un lápiz y vi el dibujo», desvelaba, aclarando que después se lo llevó ella para tatuárselo y tener así un recuerdo de una de sus escapadas más especiales hasta la fecha, habiéndose asentado ahora Arabia Saudí, la cual parece ser la primera opción deportiva de Ronaldo pese a que sonaron con fuerza los rumores que apuntaban su vuelta a Madrid para jugar en el Atlético de Madrid. Algo que su pareja ha desmentido, asegurando que «nunca estuvo en su mente» fichar por los eternos rivales de los madridistas.

Un regalo muy especial

Haciendo alarde del nuevo lema de su docuserie «Antes vendía bolsos, ahora los regala», Georgina Rodríguez ha querido dar uso a la lona publicitaria a la hora de sacar a la luz cien bolsos que serán regalados a algunas personas afortunadas. La primera de ellas ha sido la esposa de Pablo Motos, a la que la influencer ha querido compensar con un ejemplar, además de hacer entrega al público de una serie de camisetas como promoción al reality de Netflix.