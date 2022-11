El enigma Charlene: Certezas e incógnitas de su resurgir

Se cumple un año del regreso de la princesa Charlene a casa. Era el 8 de noviembre de 2021 cuando la ex nadadora por fin pisaba suelo monegasco después de un calvario en Sudáfrica a raíz de una complicada infección que la llevó a pasar varias veces por el quirófano y de la que se ha hablado mucho pero que, en el fondo, poco se sabe.

La Princesa se reencontraba con su familia y desde el Palacio Grimaldi publicaban una serie de fotografías de la reunión familiar, aunque dejaban claro que Charlene aún no estaba recuperada. A pesar de el propio príncipe Alberto había asegurado que su esposa volvía a casa y estaría a su lado para una de las fechas más importantes del Principado -el Día Nacional-, a Charlene aún le quedaba mucho camino por recorrer. Tanto es así que poco después de regresar a Mónaco comenzaban a circular los rumores que apuntaban a que había ingresado en una clínica suiza para continuar con su recuperación y donde permanecería varios meses.

La vuelta de la Princesa ha desplazado de nuevo a las que, sin duda, han sido los grandes apoyos del príncipe Alberto en esta etapa complicada, las princesas Carolina y Estefanía pero también ha evidenciado la escasa relación de la ex nadadora con sus cuñadas, con las que apenas ha coincidido desde su vuelta. La prueba más clara la tenemos en la celebración del Baile de la Rosa, cita por excelencia de la princesa de Hannover, donde vimos a Alberto con sus sobrinos, pero ni rastro de Charlene que, sin embargo, deslumbró con una de las hijas de Estefanía en la Gala de la Cruz Roja.

Un ‘desplante’ por parte de la esposa del soberano que, por una parte, a nadie extrañó, ya que su ausencia en esta cita es algo que se ha repetido a lo largo de los años pero que, aún así, quizás esta vez habría sido una ocasión perfecta para mostrar una imagen de unidad que, de puertas para dentro, parece que no existe. La misma desunión que ha desvelado el reciente viaje de los Príncipes a Nueva York, para rendir homenaje a Grace Kelly y en el que, por caprichos del destino o premeditación, el príncipe Alberto se ha reunido con sus hijos mayores ante la atenta mirada de su ex pareja, Nicole Coste. Una cita en la que, por supuesto, no tenía cabida Charlene, a pesar de que la togolesa ya dijo en una entrevista que ambas debían llevarse bien por sus intereses comunes.

Sea como fuere, lo cierto es que en las próximas semanas Charlene tiene varias citas importantes en las que no puede faltar. Por un lado, la celebración del Día Nacional, al que el pasado año, su recuperación no le permitió asistir. Y por otro, los diferentes actos de cara a la Navidad y la fiesta de Santa Devota. Todas ellas celebraciones de vital importancia para los Grimaldi en las que el soberano debería poder contar con todo su círculo en total armonía.