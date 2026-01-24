Las emocionantes imágenes del Rey Felipe VI durante el juramento de Bandera en Cáceres

Felipe VI continúa inmerso en sus compromisos profesionales. Después de despedir a su tía, la princesa Irene de Grecia, tanto en España como en el país heleno, viajó a Adamuz para visitar la zona 0 del accidente ferroviario que ha conmocionado al país. Aún de luto y acompañado de la Reina Letizia, visitó FITUR y los diferentes stands que conforman la feria de turismo más importante del mundo y hoy, 24 de enero, ha presidido un emotivo acto castrense vinculado al Ejército de Tierra.

El evento, que ha tenido lugar en Cáceres, ha servido para que los alumnos de la academia del ciclo II/25 juraran Bandera ante el jefe del Estado y arropados por sus familiares. Este acto es uno de los más solemnes, emocionantes e importantes para los estudiantes y quedará para siempre grabado en sus recuerdos. Se trata de un rito por el cual los aspirantes besan la bandera en un símbolo de compromiso, obediencia y fidelidad a España. Uno de los momentos más especiales del encuentro ha sido en el que don Felipe ha hecho entrega al soldado Jannai Castro Morán del diploma de número 1 de la fase general militar de su promoción. De la misma manera, también se ha animado a brindar con los presentes presentado como «el primer soldado de nuestra patria». «Por todos vosotros y por España», ha dicho antes de elevar la copa de vino tinto que sostenía y tras dedicar unas profundas palabras de agradecimiento a los militares.

En el extenso carrusel que ha colgado la Casa Real en su perfil oficial de la red social Instagram, se pueden ver numerosas fotografías que ilustran lo sucedido en la ciudad extremeña. En la primera de ellas se puede ver al padre de la princesa Leonor y la infanta Sofía, con rostro serio y concentrado, pasando revista a las tropas desplegadas en el Patio de Armas. Otra muestra al Rey en la Tribuna, perfectamente adornada con tapices y flores que, estratégicamente colocadas, forman dos banderas de España. En medio de los dos ramos descritos se levanta un monolito en el que se puede leer: «Honor a todos los que dieron su vida por España», en memoria de los fallecidos en acto de servicio.

En todo momento, el protagonista de esta pieza ha estado acompañado por distintas autoridades, entre las que destacan María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura, y también Rafael Mateos Pizarro, el alcalde de Cáceres. En el acuartelamiento, también estaban para recibirle el coronel director del centro, Álvaro Kromer Espejo, y el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de Ejército Amador Fernando Enseñat y Berea.

Felipe VI en Cáceres. (Foto: Instagram)

Los detalles del uniforme del Rey Felipe VI

Para esta ocasión, el Rey ha elegido el uniforme de Capitán General del Ejército de Tierra, que está compuesto, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), por gorra de plato caqui, guerrera y pantalón caqui, camisa blanca de manga larga, corbata negra de nudo, pasador sujeta corbatas, zapatos negros de cordones, calcetines negros y guantes blancos.

Felipe VI en Cáceres. (Foto: Instagram)

El broche final al traje, se lo pone un fajín rojo que simboliza el papel del monarca como máximo representante de los ejércitos. Una distinción que recibió por parte de su padre, el Rey Juan Carlos I que, tras su abdicación en 2014, dejó España en manos de su único hijo varón.