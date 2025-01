Carla Goyanes no levanta cabeza. Al fallecimiento de su padre, su tío y su hermana el pasado verano, se ha sumado este 10 de enero el de otro de sus tíos, Manuel Lapique, tras una larga batalla contra el cáncer que le detectaron hace años. Ayer se celebró la misa funeral en la iglesia de San Agustín de Madrid, a la que asistió la familia Lapique Goyanes y multitud de amigos como el periodista José María García, que no pudo contener las lágrimas al hablar de Carla: «Es una racha para analizarla. Carlita es mi ahijada, pero al margen de eso…», la emoción le impidió continuar hablando y tuvo que despedirse con un discreto gesto de los medios de comunicación.

José María García junto a su ahijada, Carla Goyanes. (Foto: Gtres)

José María está muy unido a la familia Goyanes Lapique y les ha ofrecido su apoyo incondicional en este duro trance. «Destrozada, toda la familia es normal. Digo que es la muerte ideal para el que se va, pero para la familia es terrible por lo inesperado», explicaba a los periodistas tras el facimiento de Carlos Goyanes. Multitud de personas se acercaron a dar el último adiós a Manuel, entre ellas Blanca Suelves, Tomás Terry, Maribel Yébenes, Begoña García-Vaquero, Nuria González, José María García, Alberto Cortina y Elena Cue.

El hijo de Manuel y los hijos Caritina y Carla fueron los encargados de las primeras lecturas. Antonio Matos, viudo de Caritina, solía asistir a esta iglesia con su mujer, ya que pertenecían al grupo Emaús. Carla Goyanes y su madre, Cari Lapique, están más unidas que nunca tras las sucesivas pérdidas familiares que han vivido en los últimos meses.

4 pérdidas en 6 meses

La familia sufrió tres pérdidas en agosto del año pasado. La primera, la de Carlos Goyanes, el día 7; la segunda, su hermano Tito Goyanes, el 25, y por último, la de su hija, Caritina Goyanes, el 26. Tras dar carpetazo a un 2024 terrible para la familia, el 2025 arranca con el fallecimiento de Manuel Lapique. Cari cuenta con el apoyo incondicional de su hija para superar las desgracias que han azotado a la familia en estos últimos seis meses.

La carta de despedida que tanto ha emocionado al periodista José María García, es la que publicó su ahijada Carla en honor a su hermana Caritina. «No tengo palabras es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños. Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida»

«No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas. Has sido una madre entregada, una hija super pendiente de tus padres y aunque seamos totalmente distintas eres la mejor hermana que he podido tener. Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos. DEP Te quiero Cari».