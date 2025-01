La dolorosa reflexión de Antonio Matos en la misa homenaje de Manuel Lapique

El pasado 10 de enero, Manuel Lapique, hermano de Cari y Myriam Lapique, falleció a los 70 años en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid tras una larga enfermedad. Una tragedia que ha dejado completamente desolada a la familia. Este 29 de enero, tres semanas después del deceso del empresario, se ha celebrado una misa funeral en su honor, tal y como ya contó LOOK en exclusiva. El rito religioso ha tenido lugar en la iglesia de San Agustín de la capital y ha sido oficiado por el párroco, don José María Muñoz de Juana, y concelebrado por el padre Ángel.

Las duras palabras de Manuel Matos

Uno de los asistentes ha sido Manuel Matos, quien ha hecho una dolorosa reflexión en su encuentro con los medios de comunicación. Además de agradecer el cariño que está recibiendo en este delicado momento personal por el que está atravesando, ha querido sincerarse. «Es un día duro, pero bueno, otro más. Nada nuevo», ha indicado con tristeza.

Antonio Matos durante el funeral de Manuel Lapique. (Foto: Gtres)

Fue el pasado 26 de agosto cuando su mujer, Caritina Goyanes, murió de manera inesperada víctima de un fulminante infarto a los 46 años, mientras se encontraban en Marbella. Muerte que se produjo tan solo 19 días después que la de Carlos Goyanes, padre de la empresaria. Matos, también ha aprovechado esta intervención para deshacerse en halagos hacia el desaparecido Manuel. «Era muy alegre y cariñoso», ha dicho.

Mientras lidia con la pérdida de Caritina, Manuel Matos ha focalizado su energía en continuar su legado. Por ello se ha puesto al mando de Sixsens, la empresa de catering que fundó la hija de Cari Lapique en 2003.

Antonio Matos en la despedida de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Carla Goyanes sobre su tío Manuel

De riguroso luto, Carla Goyanes también ha estado presente en el homenaje a su tío. «Era maravilloso, buena persona y muy familiar», ha indicado con una leve sonrisa al recordar a este familiar tan importante para ella. «También era tímido», ha recalcado.

Carla Goyanes, que lleva un perfil bajo, ha encontrado en las redes sociales una forma de expresar sus sentimientos. Tras la muerte de su hermana publicó una desgarradora carta con la que rindió su particular homenaje a la empresaria. «Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños. Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida (…)», expresó.

Cari Lapique y Carla Goyanes. (Foto: Gtres)

Por otro lado, aunque la sombra del hermetismo siempre ha marcado las pautas de las escasas intervenciones de Cari Lapique, no ha querido dejar pasar la ocasión para mostrar su agradecimiento tras la muerte de su marido, de su hija y de su hermano. «Estamos…», ha comentado, cabizbaja. Segundos después ha indicado que quiere que recuerden a su hermano, Manuel Lapique, «con mucho amor».