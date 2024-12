Caritina Goyanes falleció el 26 de agosto a los 46 años a consecuencia de un infarto fulminante. Deceso que se produjo tan solo 19 días después que la muerte de su padre, Carlos Goyanes. Una doble tragedia que dejó completamente desolada a la familia. Han pasado ya más de tres meses de la pérdida de la empresaria y, ahora, su marido Antonio Matos ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre su situación actual.

Antonio Matos se sincera

Antonio Matos ha hablado también sobre el paso al frente que ha dado tras ponerse al mando de Sixsens, la empresa de catering que fundó Caritina en 2003. «No fue una decisión, fue… la vida», ha dicho en un primer momento.

Caritina Goyanes junto a Antonio Matos. (Foto: Gtres)

«Lo di por hecho desde el minuto uno. Debía continuar con el legado de Cari. SixSens era su segunda familia y un motor importante de nuestros ingresos. Había que seguir con el negocio. Hay ocho empleados. Eran y son parte de nuestra familia, compartimos el mismo ADN. En ningún momento me planteé el ‘no’. Y luego, lo de asumir el rol de dirección (o como lo quieras llamar) supone, básicamente, ayudar a sustentar lo que ya está hecho y hacerlo crecer. Es un equipo que es perfectamente capaz de continuar. Es como una orquesta que se ha quedado sin director… Pero en la que todos tocan fenomenal, solo que hay que apoyarles y ayudarles a que sigan haciéndolo», ha añadido.

Antonio Matos en el funeral de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

«Aparte de que la he acompañado a miles de eventos, fiestas, bodas… Lo que es la parte de producción, las bambalinas, la gestión de presupuestos… no me era ajena. La conocía a través de Cari. De cuando hablábamos del negocio, como cualquier pareja, y que Cari tenía tan bien montado en su cabeza. También es cierto que hubo un punto, desde el confinamiento, en que me involucré más», ha continuado explicando en una entrevista concedida a ¡Hola!.

Caritina Goyanes y Antonio Matos. (Foto: Gtres)

Antonio Matos ha contado también que Caritina montó este negocio en España cuando todavía no existía. «Supo adaptarlo a la cultura española. Siempre con su toque. Y con muchísima dedicación. Trabajo. Tiempo. Porque lo que había construido en SixSens era su segunda familia que, muchas veces, le quitaba también tiempo a la primera… Ella se dedicó en cuerpo y alma», ha añadido. «A ella, le encantaba su trabajo y, así, el sacrificio siempre es menor. Eso se lo inculcaron desde niña en su casa: el amor al trabajo. Los Goyanes-Lapique son una familia súper trabajadora», ha proseguido.

Por otro lado, Matos ha revelado los planes de futuro laborales que tenía en mente Caritina. «Tenía muchas y nuevas ideas. Cosas que, cuando el día a día te absorbe, dejas para mañana, pero sí que las tenía previstas y que ella y yo ya habíamos hablado. Ahora es el momento. El primer trimestre del 2025 implementaremos todos esos cambios que ella quería», ha explicado.

¿Cómo se encuentra Antonio Matos?

En el marco de esta intervención, Matos se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras la pérdida de su mujer. «Cansado, pero bien. A ver, son momentos… El día de su cumpleaños… Ayer, que hizo justo tres meses. Hay días, hay días… Pero quiero pensar más en positivo, en el sentido de: ‘Oye, qué suerte lo que he tenido, ¿no?’. Y no obcecarme en lo que, en cambio, he perdido», ha expresado.