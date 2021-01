Casi 24 horas después de que su mujer, Carola Baleztena, anunciara en su perfil de Instagram, que está esperando un bebé, Emiliano Suárez se ha pronunciado. Feliz, emocionado, aunque con la precaución de haber pasado, hace un año y medio, por el mal trago de perder un bebé en el sexto mes de gestación, el empresario ha hablado de esta nueva dulce espera que ha revolucionado su vida. «Estamos muy contentos. Lo sabemos desde hace tiempo y está todo bien, que es lo importante», explica el feliz papá. «Está muy controlada por su ginecóloga de confianza, que después de la mala experiencia anterior cambiamos».

«Cuando te pasa un acontecimiento como el que nos sucedió, piensas que estas cosas pasan, pero que a ti no. No deja de ser una edad, son embarazos de riesgo. Hemos sido prudentes, sobre todo para que en caso de que pase algo, llevarnos un disgusto diferente porque fue un trauma». De ahí que hayan querido esperar a desvelar la noticia cuando Carola ya se encuentra en el tercer trimestre, por lo que ya saben el sexo del bebé que esperan y que Emiliano ha desvelado sin problema: «Es prácticamente seguro que sea niña». Una niña que vendrá a aumentar la ya de por sí familia numerosa que ha formado la familia con sus respectivos hijos. «Están encantados», reconoce Emiliano que además cuenta que tienen un debate abierto en casa para elegir el nombre: «A lo mejor hacemos un sorteo, ya veremos».

Fue su mujer quien dio la noticia, protagonizando un divertido video en el que aparece bailando a ritmo de Rosario Flores y, al ponerse de perfil, muestra una incipiente barriguita mientras no puede dejar de sonreir.»El secreto no da para más…Entramos en el tercer trimestre con más miedo que otra cosa, pero felices de que hasta ahora todo esté yendo viento en popa», escribe en el post.

Una manera muy pintoresca de hacer este anuncio. «Carola es genial, ahora ya nos vamos haciendo mayores y serios (…) Encontró una manera original de contarlo porque normalmente esta cursilada de las redes sociales que es inaguantable, pues mira, lo ha hecho con mucho mérito y con el nuevo tema de Rosario, que es una persona a la que queremos mucho», admite un enamorado Emiliano Suárez. Pero en cuanto a originalidad el empresario no se queda atrás. Minutos después de que su mujer compartiera su publicación, él hacía lo mismo con un peculiar story en el que se leía «Sí amigos, los rumores eran ciertos, yo también estoy embarazado». Un post para el que tiene una explicación: «Es que no me he cuidado nada en Navidad, pero bueno, ya nos pondremos a régimen».

Unas navidades con su singular familia

Emiliano Suárez además ha dado buena muestra de su positivismo y de su gratitud, «nos tenemos que sentir afortunados por tener salud, por estar bien». Y ha recordado cómo han pasado estas Navidades marcadas por la pandemia, con su «singular familia», durante las que han viajado en pareja a Lanzarote donde han estado con unos amigos y después «en Nochevieja nos juntamos con Bárbara, mi exmujer, y Luis, su marido, en su casa de campo, ellos y los niños para que estuvieran todos juntos». La relación es excelente entre todos y, como afirma, «nos consideramos familia y es que lo somos realmente». Una familia que en primavera dará la bienvenida a un nuevo miembro, así que Emiliano Suárez solo le pide al 2021 «que nos quedemos como estamos. Soy optimista y creo que todo va a ir bien».