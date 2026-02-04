Elsa Anka, enamorada de nuevo: así es Santiago Tejedor, su nueva ilusión

Elsa Anka ha comenzado el año de lo más enamorada. Tras poner fin a su relación con Víctor Prat-Heimerl, con quien estuvo siete años y con el que se prometió en 2021, desde hace meses que la presentadora ha recuperado la ilusión en el amor y no ha dudado en compartir a este misterioso hombre -del que ya se conocen el nombre, el apellido y su profesión- en redes sociales.

Elsa Anka presume de novio

Si por algo se caracteriza Elsa Anka -al igual que su hija, Lidia Torrent-, es por su discreción a la hora de pronunciarse sobre su vida privada y por blindar al máximo su intimidad. Sin embargo, parece que la presentadora no quiere ocultar este gran momento personal al lado de Santiago Tejedor, un catedrático de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona con el que comenzó a finales del año pasado y con el que se intercambia mensajes a través de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Tejedor (@tejedordeviajes)

A comienzos de este 2026, la presentadora compartió una imagen desde el Caribe, donde estuvo junto a Santiago. Sin embargo, y aunque entonces no se conocían detalles de su relación sentimental, su carta abierta dio mucho de qué hablar -en la que hablo del amor a una edad más avanzada-: «Si la vida te sorprende… No te resistas. Tal vez viene a regalarte algo nuevo. Cambiar de lugar, de planes, de sueños, incluso de vida… No es huir, es escucharte. No es tarde. Es ahora. Nadie te dice que más allá de los 50 puedes estar más viva que nunca. Que la vida siempre está dispuesta a sorprenderte y que viene a devolverte a ti en cualquier momento. Los sueños no caducan, esperan valentía. Nunca es tarde».

Por su parte, Tejedor también ha publicado varias imágenes junto a la presentadora, a la que le ha dedicado unas románticas palabras: «Hay bellezas que no se ven: se sienten. Y la suya es esa luz del alma que no busca brillar, pero deslumbra sin querer. Cuando habla -o simplemente cuando escucha mirando- sus palabras tienen algo de lago y algo de cedro: llegan porque vienen del latido, y tocan porque están hechas de esa energía que algunos llaman verdad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Santiago Tejedor (@tejedordeviajes)

Un año después de la muerte de su madre

Parece que la vida le sonríe a Elsa Anka, que en marzo del año pasado despedía a su madre, Pilar. «Ay, mi guerrera… Te llevaré en el Alma la Vida Entera… La niña traviesa, la chica de la sonrisa eterna. Te quiero, mamita. Gracias, gracias, gracias», comentó. Además, también compartió algunos recuerdos con su progenitora: «Ese momento entre risas y lágrimas mirando fotos, madre mía, nuestros looks. Los 80… Nunca le dijeron que era capaz de hacer y conseguir lo que quisiera. Pues en esta foto estamos en Múnich. Yo vivía allí y vino ella sola, sin hablar idiomas, sin teléfonos móviles y sin apenas haber salido de casa. Toma ya. Ella podía. Pero nunca se lo dijeron».