Lidia Torrent Anka y Jaime Astrain han puesto punto final a las especulaciones sobre su separación. Cierto es que ambos han reconocido a lo largo de estas semanas que no atravesaban su mejor momento como pareja. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado sobre una ruptura definitiva. Ahora, la presentadora y el modelo han compartido un vídeo en redes sociales que demuestra cuál es su relación actual tras los rumores de crisis.

El vídeo definitivo que muestra en qué punto está su relación

Desde el pasado 2019, la hija de Elsa Anka mantiene una relación sentimental con Jaime Astrain. A lo largo de estos últimos años, la pareja ha encontrado en redes sociales un espacio ideal en donde compartir sus viajes y sus momentos familiares junto a su hija Elsa, de a penas dos años de edad. Sin embargo, el pasado mes de febrero salieron a la luz rumores de una crisis entre ellos. Una información que la propia Lidia confirmó a los micrófonos de Gtres en un evento que organizó Carmen Farala: «Lo único que me apetece compartir es que, tal y como se ha dicho, las parejas pasan por altibajos (…). Cuando estás a otras cosas, lo que pasa a tu alrededor es como un poco secundario, ahora lo que nos importa es la gestión íntima de lo nuestro».

Días después, Fiesta, el programa que presenta los fines de semana Emma García en Telecinco, sacaba a la luz que la pareja había roto definitivamente. Una noticia que hizo que la propia Lidia estallara en redes sociales contra la que había sido su casa durante tantos años. «Hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna. Resulta que ayer, en un programa en la que fue mi casa durante casi diez años, dieron una información bastante gorda, sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas, haciendo -intuyo- suposiciones solo por lo que pasaba en redes sociales, que como todos sabemos, las redes sociales no son el 100% de la realidad. Me parece que no está bien, no está bien hacer eso, porque para empezar, cuando alguien forma parte de la casa creo que se le puede cuidar un poquito más», comenzó diciendo.

«Nunca me escondo. Yo no he jugado nunca al gato y al ratón. La prensa siempre ha sido súper respetuosa y cariñosa conmigo, al igual que yo lo he sido con ellos. Cuando he tenido que decir algo, lo he dicho, si tengo que decir algo, lo diré. No pretendo esconderme, pero también creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día (…). No es lícito publicar una noticia así sin saber si es verdad, porque no sabes el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene. No sabes lo que está pasando», continuó.

En esta reaparición a través de su pantalla del móvil, la comunicadora explicó que una de las cosas que más le había molestado fue que la cadena con la que trabajó tantos años no le preguntara a ella directamente su situación: «Me dolió, además, que fuese en un programa que pertenece a la que fue mi casa durante tantos años. Agradezco a los colaboradores que sí, que se fueron súper amables con todo lo que dijeron, pero hay que tener cuidado con estas cosas. No está bien, no está bien y hay que ser más respetuoso y más profesional. Las dos cosas. Tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas, así que por favor, seamos un poquito más generosos con eso y un poquito más conscientes de cuanto daño se puede hacer», concluyó.

Quince días han pasado desde que Lidia diera un golpe en la mesa para aclarar que había cierta parcela de su relación no se conocía. De hecho, entre líneas, dejaba claro que iba a seguir luchando por su futuro con el padre de su hija. Ahora, a través de su cuenta personal, la presentadora ha publicado un vídeo con Jaime en un tren que da cuenta que están en un buen momento y, por ende, zanja los rumores de crisis: «No entiendo esto en lo más mínimo. ¿Tú entiendes esto?».