Asustada e indignada, así está Elena Tablada tras recibir numerosos ataques y amenazas por parte de una serie de detractores que han arremetido contra ella tras hacerse públicas unas imágenes de la boda de su cuñada, Beatriz Ungría, con Jaime Navarro, excanterano del Real Madrid. El vídeo protagonista de la gran polémica se realizó en el Casino de Madrid, donde se celebró el enlace, y muestra a los invitados saltando, cantando y bailando sin supuestamente cumplir con las normas indicadas para prevenir el contagio de COVID-19, como llevar mascarilla o guardar la distancia de seguridad.

Así, los ‘haters’ de la diseñadora e ‘influencer’ no han escatimado las críticas utilizando palabras malsonantes para transmitirle su falta de empatía con los afectados por la pandemia y aquellos que luchan contra ella desde la primera línea, como los sanitarios. Tablada, cansada de ser el blanco de tanto odio, se ha decidido a responder en su Instagram asegurando que “visto todas las amenazas, insultos, acoso que ha producido esta situación, solamente quiero decir estas palabras para gente que tiene personas en el hospital o que han fallecido, pueden haber visto un vídeo sacado de contexto y les puede haber producido muchas tristeza. Entiendo lo que sienten. Pero no tiene nada que ver con la realidad, con lo que pasó en esa boda”.

Con estas frases y una triste mirada iniciaba en sus ‘stories’ la mujer del empresario de hostelería Javier Ungría su alegato, añadiendo que “era la boda de un familiar de mi marido y yo tenía el compromiso de ir, precisamente porque pensando y sabiendo que cuando te dan permiso para hacer una boda es porque se van a cumplir todas las medidas de seguridad”.

La cara más visible del clan Tablada en nuestro país sabe perfectamente que es un personaje público desde que iniciara un noviazgo con el cantante David Bisbal, padre de su primogénita, Ella, y que cada cosa que hace o piensa tiene alabanzas o censuras. Por eso afirma «sé que tengo que dar ejemplo para darles un buen futuro a mis hijas. Estoy aquí para enseñarles lo que es la humanización, el ser consciente de lo que está pasando en ese momento”.

Pero comprender cómo debe ser su papel en la vida y en la educación de sus hijas, pues tiene una segunda niña fruto de su matrimonio con Javier Ungría, e intentar llevar a cabo este propósito no tiene nada que ver con dejarse lapidar. “Empatizo con esas personas que están sufriendo, creo que deberíamos aprovechar esto para ser mejores personas, darnos apoyo y no tergiversar ni manipular cosas. Yo jamás iría a una fiesta ilegal, como las 400 que ha habido este fin de semana en Madrid y que no le están dando tanto bombo”.

Su ánimo se fue caldeando poco a poco y finalmente, muy dolida, se animó a publicar un texto en su red social en el que se puede leer: “Entiendo que haya que dar contenido para tapar muchas cosas que realmente están sucediendo, o que el odio en personas se desarrolle más en estos tiempos. Pero no voy a permitir la imagen frívola que se me quiere dar desde el día que salí a la luz y que dista mucho de como soy realmente. Acudí a una boda como acudo a un restaurante que sigue todas las normas de la Comunidad de Madrid, pero no por eso mi corazón deja de estar con todas las víctimas (de arriba y abajo) y sensibilizada con toda la situación que estamos viviendo, que lamentablemente despierta el odio que muchos tenían dormido”.

Por otra parte, la Policía Municipal va a abrir un expediente para investigar si se infringieron las medidas sanitarias en la mencionada boda, ya que las imágenes del video parece que así lo transmiten, una petición que viene de Salud Pública de la Comunidad de Madrid