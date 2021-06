Parece que todo va volviendo a la normalidad tras un año un tanto complicado como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Tras meses de organización y trabajo se ha podido llevar a cabo el Festival de Málaga. Hasta allí se ha desplazado Elena Furiase, emocionada al poder estar presente en la tradicional ceremonia cinematográfica. “Hola Málaga. Qué ganas te tenía”, ha escrito en sus ‘stories’ de Instagram nada más llegar al hotel donde se ha alojado.

Antes de entrar a la gala inaugural del reconocido certamen, la intérprete ha confesado a la agencia Gtres cómo se encuentra y cómo está viviendo esta etapa de su vida en la que el gran protagonista es su hijo, Noah. “Es verdad que hacía muchos años que yo no venía por la pandemia y por trabajo. Sí que es cierto que por lo menos se va viendo un poquito la salida, vemos que podemos presentar películas, que podemos venir a apoyar, a recibir, a entregar premios y a reencontrarnos parte de la industria y es muy bonito”, ha comenzado diciendo.

Después ha relatado que su pequeño “está muy bien y grande. Está creciendo con salud y muy contenta”. Es necesario recordar que la actriz dio a luz a su primer hijo el 12 de octubre de 2018. “A las 15.05 de hoy nacía nuestro niño Noah Sierra Furiase, con 2,820 kg y 48 cm ¡Lleno de amor y de paz! ¡Gracias a todos por vuestros mensajes! ¡Estamos felices y ya somos 3!”, escribió muy emocionada por aquel entonces la hija de Lolita Flores. De hecho, fue su abuela quien confesó durante una entrevista que su nieto tenía madera de artista. “Bueno, es un niño que le gusta mucho la música y todo lo que suene, pero yo creo que ahora mismo casi todos los niños son como pequeños artistas, pero bueno, viniendo de la familia que viene, no me extrañaría nada”, ha comentado la que fue protagonista de la mítica serie de ‘El Internado’.

También ha desvelado que ha metido al pequeño -que cumplirá 3 años este 2021- este año a la guardería. “No he tenido prisa tampoco. Creo que van a pasar 16 años en el colegio, que es necesario por supuesto, pero no he tenido prisa, o sea cuando ha tenido que ser, ha sido”, ha explicado mientras ha puntualizado que el primer día que tuvo que separarse de él se le escapó alguna que otra lagrimilla. Por otro lado, Furiase ha confirmado que su boda sigue su curso y que en un principio “sí” se va a celebrar. “Con mucha precaución, no puedo decir mucho más porque lo estamos intentando llevar con la mayor discreción posible”, ha dicho.

Para la especial ocasión, Elena Furiase se ha decantado por un impresionante vestido largo asimétrico con un estampado a contraste en rayas y mosaico de lentejuelas de Gemy Maalouf. Ha combinado el diseño con unos pendientes vintage en oro blanco de Del Páramo Joyas y en cuanto al peinado, un moño estilo bailarina con flequillo recto.