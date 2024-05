La elección de Rosalía como embajadora de Dior desata una oleada de críticas

Tras el emocionante anuncio del nombramiento de Rosalía como nueva embajadora de Dior, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de reacciones y opiniones encontradas. Mientras que muchos seguidores de la cantante española aplaudieron con entusiasmo esta decisión, otros manifestaron su descontento y escepticismo respecto a esta nueva asociación.

En los comentarios de las publicaciones de Instagram de Dior, se pueden observar una variedad de opiniones expresadas con franqueza y pasión. Algunos seguidores expresaron su apoyo a Rosalía y su confianza en su capacidad para representar la marca con elegancia y estilo. Sin embargo, otros fueron más críticos, cuestionando si la artista realmente encaja con la imagen tradicionalmente asociada a Dior.

Frases como «Me gusta su música, pero ella no es una embajadora de Dior», «¡Esa no es ella! Su estilo y Dior no tienen nada que ver el uno con el otro. Una buena campaña de marketing, pero un movimiento equivocado», o «Nunca me la imaginé como una chica Dior, Rosalía me da vibra, Versace, Balenciaga o Loewe», revelan la diversidad de opiniones y expectativas en torno a esta colaboración.

A medida que se desarrollen las campañas y eventos futuros, será interesante observar cómo evoluciona esta relación entre la artista española y la prestigiosa casa de moda francesa, y si logrará conquistar a los críticos más escépticos.