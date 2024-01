Desde que Ana María Aldón se convirtiera en concursante oficial de la segunda edición de Gran Hermano DÚO, mucho se ha hablado sobre su complicidad y/o relación especial con otro participante del reality: Efrén Reyero Fernández, el que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa, que forma pareja con Marta López. Y no es para menos, pues la diseñadora ha llegado a comparar al televisivo con Eladio, su actual pareja sentimental. «Es que no te quiero mirar a los ojos, Efrén, porque me recuerdas mucho a Eladio», ha dicho Aldón para afirmar después del televisivo que «tiene unos músculos. Me gustaría que vierais… Encima se pone un pantalón roto para que le vea el muslo, pues hijo (…) Me lo como, me lo como, me lo como entero».

Esta revelación, sea como fuere, ha traspasado la pequeña pantalla y despertado la reacción, a su vez y por primera vez desde que comenzara el concurso, del propio Eladio. El empresario, que prefiere mantenerse en un segundo plano mediático, ha roto su silencio a través del programa Así es la vida, a los mandos de Sandra Barneda y César Muñóz, en Telecinco. Aunque no ha hecho tras las cámaras. «Nos dice que está tranquilo», ha asegurado la reportera Andrea Suñé, quien se ha desplazado hasta el lugar de trabajo de Eladio para hablar con él en privado. «Dice que su actitud es totalmente normal», ha añadido.