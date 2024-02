El ego televisivo de Pedro Sánchez en su 13 cumpleaños

Este jueves, 29 de febrero, Pedro Sánchez está de celebración. Al ser año bisiesto, este 2024, el presidente del Gobierno puede celebrar el día de su nacimiento, ya que este fenómeno ocurre cada cuatro años. De esta manera, cumpliría ’13 años’ en el que es un momento muy convulso de su carrera política, ya que el gobierno que preside está envuelto en una gran polémica, entre otras cosas por la amnistía. Esto nos hace remontarnos al pasado para hacer un recorrido sobre su andadura en los medios de comunicación, donde ha mostrado, en su mayoría de veces, su opinión política, relegando a un segundo plano su esfera más personal.

Su primera intervención

Corría el año 1997, cuando vimos por primera en televisión en el programa de Crónicas Marcianas, presentado por Javier Sardá, a Pedro Sánchez. Formato en el que el político defendió el gobierno de Felipe González, tras destaparse el escándalo del terrorismo de Estado de los GAL.

La amistad de Jesús Calleja y Pedro Sánchez

Tras esta intervención llegaron otras. Destacable es que en el año 2014 se emitió la primera entrega de la segunda temporada del formato hizo que Jesús Calleja conversase con Pedro Sánchez y le hiciese escalar y rappelar y, sobre todo, subirse a 300 metros de altura a un molino eólico, entre otras cosas. Por aquel entonces, Sánchez era el Secretario General del PSOE y aspirante a la presidencia del Gobierno.

Gracias a este proyecto profesional en el que coincidieron el presentador y el político, ambos pudieron crear una amistad más allá de los focos que siguen manteniendo viva a día de hoy. Sin ir más lejos, el pasado verano, fueron vistos en un mercadillo de Lanzarote.

Su unión con Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez también entra en la lista de rostros televisivos que mantienen un vínculo con Pedro Sánchez. De hecho, es necesario mencionar que, el que fuera presentador de Sálvame se convirtió en uno de los moderadores principales cuando Sánchez lanzó su libro titulado Tierra firme, presentado a mediados del mes de diciembre de 2023.

Aunque no son amigos, sí que han intercambiado mensajes de texto. El origen de su vínculo data desde hace casi una década, concretamente tenemos que situarnos en 2014, cuando el 17 de septiembre, al filo de las 18 horas, Sánchez llamó al teléfono personal de Jorge Javier Vázquez para hablar sobre la polémica fiesta del Toro de la Vega en directo en Sálvame, formato que llegó a su fin el pasado mes de junio tras catorce años en antena. En esa intervención, el socialista dijo algo que ganó el corazón del autor de La vida iba en serio. Eso no es todo, porque, además, el presidente se deshizo en halagos hacia el presentador hace unos meses. «A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la televisión. Me parece un error y me parece una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas», expresó en La Sexta.

La desconocida amistad de Pedro Sánchez y Mercedes Milá

Mercedes Milá y Pedro Sánchez son amigos. Una relación que pocos conocían y que la presentadora desveló en el marco del FesTVal de Vitoria durante la presentación del programa especial ‘Milá y Levy’, de Movistar Plus+.

De esta manera, Milá confirmó que tiene el teléfono de Pedro Sánchez, casado con Begoña Gómez, y que se envían mensajes de WhatsApp.