Si bien hace unos días se conoció que el clan Costanzia aumenta la familia tras hacerse público que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio serán padres de su primer hijo tras cinco meses de relación, ahora dicha buena nueva se ha visto salpicada por una polémica que tiene relación con Pietro, hermano del actor. Pero ¿qué ha pasado?

Pepe Bao, padre de una ex novia de Pietro Costanzia, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de la situación por la que atraviesa su hija. Ha contado que el hermano de Carlo, que se encuentra en prisión preventiva acusado de intento de asesinato desde el pasado mes de marzo, ha arruinado la vida de la joven.

Pietro Costanzia posando. (Foto: Redes sociales)

La modelo, que llegó a denunciar por violencia de género al futuro cuñado de Alejandra Rubio, lo visita en la cárcel con asiduidad. «No duermo. A la niña le dije que no fuera para allá. No me ha hecho caso», ha dicho el músico. A la pregunta de si su hija está en Italia, Bao ha indicado que no lo sabe. «No quiere hablar conmigo. No tiene los teléfonos, se los quitaron», ha añadido.

Fue hace dos años y medio, cuando la joven inició un romance con Pietro. Pepe ha contado que él se da cuenta de que su hija no está bien cuando comienza a verla más delgada. «La veo depresiva. Se tomaba pastillas para dormir. Estaba torturada psicológicamente», ha indicado a Lecturas. «La obligó a quitar seguidores de sus redes, tenía sus contraseñas. La ha desconectado de sus amigos. Le mandó borrar sus teléfonos. Un acoso total. Un sinvivir», ha añadido.

«Este tío ha hecho lo posible para que no sea nadie y dependa de él. Le decía: ‘Este trabajo no lo hagas’. Manipulación total. Es posesivo y tóxico. Anuló a la niña. Hizo que se sintiera como una mierda, como que no era nada sin él. Tengo mensajes que le mandaba: ‘Eres una mierda, no sabías ni comer’», ha dado a conocer Pepe Bao. Sin embargo, ha indicado que su hija siempre le ha suavizado esta historia. «Cuando ves su cara dices: ‘Es un psicópata’», ha puntualizado.

Por otro lado, Bao ha contado que llegó a ponerse en contacto con Carlo Costanzia. «En aquella época no se hablaban. Carlo le dijo a mi hija: ‘¿Qué haces con mi hermano? Pasa de él, está colgado’. Le dijo que estaba medicado, que cuando le daba un brote se pone como se pone», ha añadido.

Carlo Costanzia y Pietro Costanzia (Foto: Redes sociales)

Asimismo, también habló con el padre de Pietro, quien aseguró que iba a solucionar este problema y , además, le dijo que no hiciera nada. «Le he llamado un par de veces para que dejaran a mi hija en paz y no me lo ha cogido», ha explicado también.

Una orden de alejamiento

Pepe Bao ha detallado en esta intervención que Pietro tuvo una orden de alejamiento. «Estuvo con el VioGén (un sistema policial destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas d violencia de género) protegida 24 horas, pero solo dos días. Luego bajó la protección, mi hija estaba desprotegidísima», ha comentado.

«Mi hija ha estado aterrorizada, tiritando de miedo. Ella lo ha dejado muchas veces, ha tenido otros novios y los ha dejado por miedo a que les pasara algo, los tenía amenazados. Luego se fue con la hija de Jesulín», ha añadido, haciendo referencia a Julia Janeiro.