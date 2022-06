Ana Obregón se encuentra en una complicada etapa de su vida tras el triste fallecimiento de su hijo, Álex Lequio. El joven emprendedor fallecía el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde hacía unos años y por el que estuvo luchando hasta el final de sus días. Desde entonces, la presentadora ha reaparecido en limitadas ocasiones, en su mayoría debido a compromisos profesionales. Desde hace algunas semanas, Ana se encontraba en Mallorca donde tiene una propiedad bautizada como El Manantial y donde suele pasar largas temporadas.

Sin embargo, ha hecho un parón en este enclave idílico para poder cumplir su agenda. Ha sido a última hora de esta tarde cuando se ha dejado ver en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha atendido a los medios de comunicación que aguardaban su llegada.

“Estoy bien, he venido a trabajar”, ha indicado mientras buscaba la salida para salir de la terminal. Hace aproximadamente una semana, la actriz revelaba a través de sus redes sociales que había retomado este especial proyecto. “Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya que nunca pudo terminar. Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo”, explicaba Ana.

«Por eso las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas paginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su Fundación para investigar el cáncer. Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo», añadía. Sobre el libro que está escribiendo que ya comenzó su hijo, Obregón ha indicado que está siendo “duro y difícil”.

También, ha respondido a la pregunta sobre cómo se encuentra su progenitor. “Bueno, es un campeón”, ha confesado. Ha sido segundos después cuando Ana Obregón ha confesado que ella cree que su padre tiene ganas de reunirse con “su gran amor”. Con estas palabras, la presentadora se refiere a su madre, quien falleció el 22 de mayo de 2021.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

El pasado miércoles, la actriz homenajeaba a su padre vía Instagram con un emotivo texto y es que, su progenitor se ha convertido en uno de sus grandes apoyos desde que perdió a su hijo y tan solo un año después a su madre. “Papá y yo. Me estoy aprovechando de ti estos días papá, no paro de besarte y achucharte. Un poco salvaje por mi parte mi presencia sin casi nada de maquillaje y sin peinar. Pero con mucho amor. Aunque sé que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices”, expresó Ana en un texto que acompañó con una entrañable fotografía en la que aparecía junto a su padre en un escenario que tenía el mar como telón de fondo.