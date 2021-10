La drástica decisión de Kiko Rivera en medio de la polémica familiar

La noche del sábado, Teresa Rivera se convertía en la protagonista del Deluxe. Formato en el que sacó a la luz que Isabel Pantoja había sido infiel a Paquirri. “Lo estaba engañando. Mi hermano sí me hubiese creído si se lo hubiera contado, pero sabía que ella no iba a ser sincera con él. Eso es algo que te parte el alma”, expresó la madre de Canales Rivera. Ante estas nuevas declaraciones el equipo de Socialité se ha desplazado hasta Sevilla para saber la reacción de Kiko Rivera.

Ante la presencia de los medios, el hijo de la tonadillera se ha mostrado molesto e incluso ha increpado a la reportera del espacio presentado por María Patiño. “Sois una pesadilla de cojones”, han sido las palabras del DJ. Después, el intérprete de Cicatriz ha publicado una serie de stories en los que ha dado su opinión.

“Familia hoy habéis visto mis últimas palabras dando explicaciones”, ha comenzado diciendo. “No volveré a hablar del tema”, ha añadido. “Voy a seguir mi camino y mi verdad. Porque la verdad solo tiene un camino. Por cierto, no sigáis insistiendo en que vaya porque no lo voy a hacer”, ha continuado explicando. “Aquí en casa podéis estar todo el tiempo que queráis. Voy a salir bien poco. Lo dicho de mi boca y de mis redes sociales no volverá a salir nada del tema”, ha explicado molesto.

Kiko Rivera lleva sometido a una gran presión mediática desde hace exactamente un año, justo cuando se desató la guerra con su madre. Desde entonces, el cantante ha vivido en una constante montaña rusa de emociones. Hasta ahora, que ha decidido alejarse del foco mediático por su bienestar y el de su familia.

Esas no han sido las únicas palabras del hijo menor de Paquirri. Pues ha continuado explicándose a traves de la Red. «Con la decisión que acabo de tomar, probablemente me bajen los seguidores y los likes, pero todos seremos más felices porque quien se quede será porque le gusta mi música y viviré más tranquilo. Por cierto el día 29 estrenamos Te necesito», ha explicado.

«Se me olvidaba. También veréis mucho Twich por aquí. Voy a centrar mis energías en mi música», ha terminado diciendo. Sin embargo, cierto comunicado ha durado unos instantes porque después, Kiko lo ha terminado borrando. Además, el marido de Irene Rosales ha borrado todas sus publicaciones de la citada red social, dejando nada más que una.

«A lo largo de mi carrera he trabajado con varias compañías discográficas, este último año firmé con una de las compañías más importantes de la industria musical, todo lo ocurrido en el ámbito personal ha hecho que no disfrutara como me hubiese gustado, era algo que siempre soñé», se puede leer en el post en el que aparece posando bajo el logo de Universal Music Spain.

Este movimiento que no es la primera vez que hace. Pues hace unos meses hizo lo mismo, aunque finalmente terminó compartiendo contenido con su más de un millón de followers.