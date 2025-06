La excepción que el rey Guillermo ha hecho con Trump y que demuestra su buena sintonía

Donald Trump se ha convertido en el gran protagonista de la Cumbre de la OTAN en La Haya. Un encuentro de los líderes de la alianza atlántica que ha estado marcado por las reticencias del presidente español, Pedro Sánchez, a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB y por la distancia del jefe del ejecutivo con el resto de los asistentes.

El presidente norteamericano ha acaparado todas las miradas en esta cita en la que los reyes de los Países Bajos han acogido la cena previa al comienzo de la cumbre en su residencia oficial, el Palacio de Huis Ten Bosch. Un reciento que, además, ha servido de hogar para Donald Trump durante su estancia en la capital neerlandesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

El mandatario ha sido el único que ha participado en una audiencia con los reyes Máxima y Guillermo, ya que fue invitado personalmente por el jefe del Estado. A pesar de que en primer momento se esperaba que Trump se alojase en un hotel en Noordwijk, al final el presidente norteamericano se quedó en la residencia oficial del monarca, lo que muestra la cercanía y la buena relación entre ambos países.

Aunque en esta ocasión se ha hecho una excepción con Donald Trump, lo cierto es que no es la primera vez que ocurre algo de estas características. Según han confirmado medios de los Países Bajos, a pesar de que no es habitual que los reyes inviten a mandatarios a quedarse en su residencia, en el pasado se permitió dormir ahí a Nelson Mandela y a Gandhi, durante sus visitas a los Países Bajos. No existen imágenes de ninguno de ellos en las estancias del Palacio de Huis Ten Bosch, pero varios expertos en la casa real de los Países Bajos han confirmado que así fue.

Donald Trump en La Haya. (Foto: Gtres)

Así es Huis Ten Bosch

El nombre de Huis Ten Bosch significa «la casa del bosque», por su ubicación en un precioso y frondoso terreno. Se encuentra en La Haya y es la residencia oficial de los reyes. El palacio se construyó en 1645 por indicación de Amalia de Solms-Braunfels, esposa de Federico Enrique de Orange-Nassau.

Palacio de Huis Ten Bosch. (Foto: Gtres)

A lo largo del tiempo, Huis Ten Bosch ha acogido importantes eventos pero en la actualidad, además de ser el hogar de Máxima y Guillermo, también se utiliza para actos oficiales. El matrimonio se mudó allí en 2019 tras una intensa reforma que costó más de 60 millones de euros.

Las estancias en el extranjero

Lo habitual cuando algún mandatario o monarca hace una visita oficial -o una visita de estado- a otro país es que se aloje en un hotel. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando los Reyes don Felipe y doña Letizia visitaron Dinamarca en el otoño de 2023, la entonces reina Margarita les ofreció quedarse en el Palacio de Fredensborg, donde además firmaron en un cristal, como ya es tradición. Para la madre de Federico de Dinamarca Fredensborg es una de sus residencias más especiales, en la que aprovecha para instalarse durante la temporada de verano.