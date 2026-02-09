El dolor que marcó la vida de Antonio Orozco: dos pérdidas, un padre ausente y volver a empezar

Antonio Orozco regresa esta noche al plató de El Hormiguero en uno de los momentos más significativos de su trayectoria personal y artística. El cantante, uno de los nombres más queridos y respetados de la música en español, visita el programa de Pablo Motos para presentar Inevitablemente yo, un libro profundamente personal en el que se desnuda emocionalmente y repasa los 25 años de carrera que lo han convertido en una figura imprescindible del panorama musical. Además, el artista aprovechará su paso por el espacio líder de Antena 3 para adelantar todos los detalles de su esperada gira de conciertos de 2026, con fechas previstas en distintos puntos de España y Europa.

Lejos de ser un simple ejercicio autobiográfico, Inevitablemente yo es el relato en primera persona de un hombre que ha vivido intensamente, tanto en lo profesional como en lo personal. En sus páginas, Orozco comparte recuerdos de sus inicios en la música, anécdotas de carretera, momentos de éxito, pero también caídas, miedos y heridas que han marcado su carácter y su forma de entender la vida. Una obra que conecta directamente con el espíritu de sus canciones: honestas, emocionales y cercanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonio Orozco (@antoniorozco10)

Nacido el 23 de noviembre de 1972 en L’Hospitalet de Llobregat, Antonio José Orozco Ferrón creció en una familia humilde de origen andaluz. Su infancia estuvo marcada por el esfuerzo y por una tragedia que lo cambió todo: la muerte de su padre en un accidente laboral cuando él tenía solo 21 años. Aquel golpe lo obligó a madurar de forma prematura y a asumir responsabilidades familiares que aún hoy recuerda como uno de los momentos más duros de su vida. La música, que ya formaba parte de su día a día, se convirtió entonces en su principal refugio.

Su carrera profesional comenzó oficialmente en el año 2000 con Un reloj y una vela, pero fue con Semilla del silencio cuando logró consolidarse y conectar con el gran público. Desde entonces, Orozco no ha dejado de crecer. Discos como El principio del comienzo, Cádizfornia, Diez, Destino o Aviónica lo han situado como uno de los cantautores más sólidos de su generación. Con más de un millón y medio de discos vendidos, premios Ondas, nominaciones a los Grammy Latinos y más de 2.500 conciertos a sus espaldas, su carrera es el reflejo de una constancia poco habitual. Además, paralelamente, Antonio Orozco se ha convertido en una figura clave de la televisión gracias a su papel como coach en La Voz. Desde 2013, su cercanía, sensibilidad y capacidad para conectar con los concursantes lo han acercado a una audiencia aún más amplia, reforzando una imagen pública basada en la empatía y la autenticidad.

Antonio Orozco en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Pero si algo ha marcado profundamente su vida es su historia personal. El cantante ha tenido que afrontar pérdidas devastadoras, como la muerte de Marina Parrilla en 2011 y, especialmente, la de Susana Prat en 2017, madre de su hijo Jan y una de las personas más importantes de su vida. Estas ausencias dejaron una huella imborrable en Orozco y dieron lugar a algunas de sus canciones más emotivas. Jan, hoy ya mayor de edad, se ha convertido en su gran orgullo y sigue sus pasos en el mundo de la música, demostrando un talento precoz como pianista y compositor.

En 2021, la vida volvió a sorprenderlo con el nacimiento de su hija Antonella, fruto de su relación actual, que el cantante mantiene deliberadamente alejada del foco mediático. Orozco siempre ha defendido el derecho de su pareja a permanecer en el anonimato, subrayando que la privacidad es una elección personal que merece respeto.

Antonio Orozco en la presentación de su documental. (Foto: Gtres)

En los últimos años, además, el artista ha hablado abiertamente de sus problemas de ansiedad, del desgaste físico y emocional que lo llevó a tocar fondo y del profundo proceso de transformación que emprendió. Terapia, cambios de hábitos y una nueva forma de entender el éxito le han permitido recuperar el equilibrio y reencontrarse consigo mismo. Esta noche, en El Hormiguero, Antonio Orozco no solo presentará un libro o una gira. Presentará al hombre que hay detrás del artista, al padre, al superviviente y al creador que sigue emocionándose con cada canción.