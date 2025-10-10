De Pedroche a Antonio Orozco: los problemas de salud mental con los que los famosos han roto tabúes

Como cada año, este viernes 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Se trata de una fecha establecida con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de visibilizar los problemas de salud mental. Al mismo tiempo, también es una jornada en la que se intenta solicitar, a través de actos y actividades organizadas, que el cuidado a la salud mental sea un derecho y no un privilegio.

Conscientes de ello, en los últimos años, varios rostros conocidos de nuestro país han dado un paso al frente para contar sus propias luchas y demostrar que la salud mental no entiende de posición social. De esta manera, muchas celebridades han roto estigmas al compartir sus experiencias y mostrar su faceta más empática hacia todas las personas que han vivido situaciones similares a las suyas.

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche pertenece a este grupo de famosos que no ha escondido sus problemas de salud mental. La influencer contó que recibía críticas a diario a través de las redes sociales, y verse constantemente en el punto de mira llegó a obligarle a distanciarse del universo 2.0. Además, después de dar a luz a su primera hija, también reconoció su lucha contra la depresión posparto y los miedos que le han acompañado desde entonces. «Hay momentos en el que el gris oscuro se vuelve casi negro», contaba a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Antonio Orozco

Antonio Orozco es uno de los músicos más exitosos de nuestro país. Sin embargo, la fama no le impidió tocar fondo y, hace dos años, tuvo que abandonar todo para poder hacer frente a la lucha interna que le complicaba continuar con su vida. Así lo cuenta él mismo en su libro Inevitablemente yo, donde ha asegurado que llegó un momento en el que «creía que se iba a morir». «Vivía con una ansiedad extrema que me mantenía en tensión todo el tiempo […] No tenía respuestas», narraba. Añadía que necesitaba pastillas para dormir y rebajar el estrés, así como también tenía una complicada relación con la comida que le hacía sentirse incómodo con su peso. De esta manera, decidió ponerse en manos de profesionales para poner remedio a esta complicada situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonio Orozco (@antoniorozco10)

Laura Escanes

Laura Escanes también es otra de las famosas que tuvo que paralizar su vida profesional para centrarse en ella misma y en sus problemas de salud mental. Fue en 2023 cuando la creadora de contenido llegó a su límite. Lejos de esconderse, a través de las redes sociales explicó que estaba atravesando una difícil situación derivada por la ansiedad y que «necesitaba parar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Cabe destacar que no era la primera vez que Laura tomaba la decisión de alejarse de la esfera pública. En 2021, le pasó algo similar por las críticas y el odio que recibía y también dejó por un tiempo las redes. «No estoy pasando un buen momento anímicamente y se me han juntado muchas cosas. Ha llegado el momento de priorizar y priorizarme», explicó. Fue entonces cuando empezó a ir a terapia.

Mercedes Milá

Mercedes Milá padece depresión crónica. En 2018, fue la primera vez que habló de ello, y este 2025 ha vuelto a sincerarse sobre las dificultades a las que se enfrenta debido a este diagnóstico. «Es como una espada de Damocles que tienes siempre encima de la cabeza», contó en el programa 59 segundos.

Mercedes Milá nos habla de la depresión crónica que padece con el objetivo de ayudar a otras personas que la padezcan.#59Segundos con @GemmaNierga https://t.co/FN46sh1Y4m pic.twitter.com/gN8e9SfiUK — La 2 (@la2_tve) February 5, 2025

En otra entrevista concedida a la revista Lecturas, la presentadora detalló que lleva años medicándose, aunque en ocasiones no le causa ningún efecto. «Lloras por una tristeza, por una melancolía, por una sensación de vacío de infelicidad. Piensas que toda tu vida no ha servido para nada…», narraba.

Otros famosos con problemas de salud mental

Más allá de los mencionados, Dani Martín, Amaia Montero, Ricky Rubio, Álvaro Morata, Alba Carillo, Mar Flores, Dulceida, Selena Gómez o Angy Fernández (entre otros muchos) también han narrado, en alguna ocasión, episodios de sus vidas en los que han tenido que lidiar con enfermedades invisibles.