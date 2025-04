La periodista y presentadora Mercedes Milá acaparó todos los focos durante la presentación de la nueva docuserie de RTVE HOPE, estamos a tiempo, celebrada este martes, 22 de abril, en el Cine Capitol de Madrid. Con su habitual franqueza y espontaneidad, Milá abordó temas de actualidad y emociones personales, en una aparición que fue mucho más allá del protocolo habitual en un estreno.

La cita comenzó a las 19:00 con un animado photocall en el que posaron todos los protagonistas del proyecto, entre ellos el creador de la serie Javier Peña, la ministra de Sanidad Mónica García, el futbolista Héctor Bellerín, Odile Rodríguez de la Fuente y el colectivo artístico Melereus. Una hora más tarde, a las 20:00 horas, se llevó a cabo la proyección del primer capítulo en una sala repleta de rostros conocidos y comprometidos con la causa medioambiental que impulsa la docuserie. Pero sin duda, fue Mercedes Milá quien se convirtió en el alma del evento. En un encuentro con medios a pie de alfombra, la veterana comunicadora reflexionó sobre varias cuestiones de actualidad, y lo hizo como solo ella sabe: con naturalidad y sin filtros.

Mercedes Milà en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre la reciente muerte del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, Milá se mostró visiblemente conmovida: «Una pena enorme. Le hice una entrevista que disfruté mucho en Movistar. Es un escritor fantástico y extraordinario. No lo opaca nadie», declaró con firmeza. También se refirió con emoción a la figura del Papa Francisco, fallecido este lunes a consecuencia de un ictus. «Una tristeza, porque 88 años es muy poco tiempo si no fuera porque estaba tan malito. Un hombre que ha luchado por acercarse a la gente, ha seguido el camino de Jesucristo hasta el final. No tendremos otro Papa igual», afirmó visiblemente conmovida.

En un tono completamente distinto, Mercedes no ocultó su entusiasmo cuando fue preguntada por Montoya, el joven que está revolucionando las redes sociales y los medios desde su aparición, primero en La isla de la Tentaciones, y ahora en Supervivientes: «¡Está buenísimo y me encanta! Me parece un fenómeno fascinante y me encanta lo que transmite. Le adoro», dijo entre risas, demostrando una vez más su capacidad de conectar con todas las generaciones.

Mercedes Milà en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

HOPE, estamos a tiempo es una docuserie que combina testimonios personales, datos científicos, activismo social y herramientas divulgativas con un claro objetivo: inspirar un cambio real y urgente en nuestra relación con el planeta. A lo largo de sus episodios, la serie aborda temas clave como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el consumo desmedido y la responsabilidad individual y colectiva frente a los desafíos ambientales. La narración está guiada por el periodista y divulgador Javier Peña, conocido por su enfoque directo y emocional, que conecta al espectador con los grandes retos de nuestro tiempo sin caer en el catastrofismo. El lanzamiento ha generado altas expectativas no solo por la relevancia de los temas tratados y la calidad de producción, sino también por la participación de voces influyentes y comprometidas: desde científicos y activistas, hasta figuras públicas como Mercedes Milá.