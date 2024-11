La conmovedora carta del hijo de Antonio Orozco a su padre: "Mamá está orgullosa de ti"

Antonio Orozco, uno de los artistas más queridos y reconocidos en el panorama musical de nuestro país, está de celebración. El pasado 23 de noviembre, ha cumplido 52 años en un momento profesional en el que el éxito continúa de su lado, consolidándose como una figura emblemática gracias a su inconfundible voz, sus conmovedoras composiciones y su carisma sobre el escenario. En el plano personal, la vida también le sonríe. Y prueba de ello es lo querido que se ha sentido durante su gran día y las muestras de cariño que ha recibido. Aunque sin duda, la más destacada fue la carta que le escribió su hijo Jan, el cual quiso expresar con orgullo el padre excepcional que tiene.

«Querido papá: Este detalle se queda muy corto para explicar lo mucho que me inspiras cada día a ser mi mejor versión», comenzaba a decir el joven. «Quiero que sepas que no te puedo querer más y que estás rodeado de gente que te ama. Nunca lo dudes», proseguía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jan Orozco Prat (@jan_o_oficial)

«Gracias por tu humildad, tu calidez de corazón y la pasión que me presentas día a día. Estoy seguro de que mamá está muy orgullosa de ti, allá donde esté», continuaba, haciendo mención a Susana, la ex pareja del intérprete de Mi héroe que falleció en 2017 a causa de un cáncer de útero. Fruto de su amor nació Jan, su único hijo en común. Antes de terminar el mensaje, el joven utilizaba su sentido del humor para preguntarle a su padre si quería casarse con él: «Lo único que me queda por decirte es… ¿Te quieres casar conmigo? Felices 52 vueltas al sol, papá. Tu majueliño de la isla», concluía.

Antonio Orozco y su hijo Jan. (Foto: Instagram)

Además de compartir estas palabras en su perfil oficial de Instagram, Jan también quiso publicar un video en el que mostraba el emotivo momento en que entregaba a su padre un ramo de flores junto con la carta mencionada. En el video, se ve como el cantante no puede evitar las lágrimas, visiblemente emocionado con el regalo. Además, añadía dos fotografías al post: una tomada durante su infancia y otra más reciente, evidenciando cuánto han cambiado con el paso de los años, aunque su vínculo sigue siendo igual de fuerte o incluso más estrecho. Este gesto lleno de emociones deja claro lo importante que es la familia para el coach de La Voz, un valor que siempre ha compartido con sus seguidores y que se refleja en muchas de sus canciones.