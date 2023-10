El ‘error’ de Antonio Orozco que ha dejado sin palabras al plató de ‘La Voz’

La gala de La Voz emitida este viernes ha regalado a los telespectadores un sinfín de momentos muy especiales y otros que han supuesto un mal trago para los coaches y los propios concursantes. El formato daba por finalizada la fase de audiciones a ciegas, dando el pistoletazo de salida a la nueva etapa del concurso titulada como La gran batalla. En ella, los participantes seleccionados tienen que demostrar su talento para poder permanecer en el programa una semana más, cantando en grupos de tres o cuatro personas. Tras ser testigos de los shows en primera fila, los jueces tienen que reducir su equipo a la mitad, quedándose con tan solo 7 de los 14 seleccionados en un principio.

Para tomar esta difícil situación, de la cual muchos de ellos han llegado a quejarse frente a las cámaras por considerarla «injusta», cuentan con el acompañamiento de cuatro asesores muy conocidos en el ámbito musical del país, los cuales se unen a la aventura hasta llegar a la semifinal de la edición. Así, Antonio Orozco contará con la ayuda de Nathy Peluso, Malú con la de Abraham Mateo, Pablo López con Lola Índigo y Luis Fonsi con el famoso dúo Cali y el Dandee.

El intérprete de Pedacitos de ti ha sido el primero de los cuatro coaches en exponer los nombres de los concursantes que había decidido para que continuaran formando parte de su equipo. Cediendo los honores a su compañera recién llegada, Nathy Peluso rompía el hilo anunciando la decisión que habían tomado con respecto a la actuación que había realizado el trío formado por tres de las grandes voces de su equipo, cantando por Withney Houston. Tras crear una máxima expectación, la artista gritaba con emoción que Noemí había sido la elegida. La concursante no daba crédito y no podía contener las lágrimas, pero era en ese momento cuando Orozco interrumpía, dejando a todo el plató enmudecido.

«Pero, ¿cómo que Noemí?», preguntaba el cantante mientras miraba a su compañera como si de un error se tratase. Nathy comprobaba que era correcto lo que había dicho echando un vistazo a su cuaderno pero no lograba entender lo que quería decir Orozco. «No ha pasado nada, estamos totalmente de acuerdo», anunciaba el cantante, generando un silencio incómodo y lleno de incertidumbre en el público. Pero, de repente, Antonio gritaba que Noelia también había sido seleccionada. El rostro del resto de los jueces reflejó una gran tranquilidad al escuchar las palabras de su compañero desvelándose que no se trataba de ningún error. Pero esto no quedaba aquí y es que, en medio del gran aplauso que ocasionó la situación, Orozco volvía a interrumpir para confirmar que Olana también pasaba a la siguiente fase del programa.

Sin duda, no se trataba de ninguna confusión, si no de una broma fruto del humor tan característico de Antonio Orozco en el programa. Eva González, presentadora del espacio televisivo, no dudaba en recriminarle el susto que les había hecho pasar a todos: «Me iba dar un infarto», comentaba la sevillana entre risas.