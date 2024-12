¿Qué fue de Diana Patricia? La hija de Paco Marsó detenida por robar un banco

Puede que el nombre de Diana Patricia Martín no te suene tanto. Pero si te decimos que es la hija del productor de teatro y actor Paco Marsó, exmarido de Concha Velasco, seguro que ya la ubicas un poco más. Lo cierto es que la vida de Diana estuvo marcada por una polémica que no pasó desapercibida para nadie, especialmente en 2007, cuando abandonó la cárcel tras cumplir una condena de dos años por un robo a bancos.

La historia comenzó cuando, junto a su pareja de aquel entonces, Enrique Lorente, Diana se vio envuelta en una serie de atracos a entidades bancarias en Málaga. Lorente fue acusado de ser el autor material de estos robos, mientras que Diana Patricia fue vinculada, al menos, a uno de ellos. Se decía que los atracos, cometidos con una pistola simulada, buscaban cubrir las deudas de los negocios fallidos que la pareja había emprendido. En el caso de Diana, ella misma aseguraba no estar al tanto de la actividad criminal de su compañero, pero la policía no la exoneró y terminó en prisión preventiva.

Manuel Velasco, Paco y Diana Patricia Marsó durante el funeral de Concha Velasco. (Foto: Gtres)

El giro de la historia se dio cuando, tras ser liberada por no tener antecedentes penales y haber reparado el daño económico causado, Diana se presentó ante los medios de comunicación acompañada de su padre, Paco. «Muy feliz» de recuperar la libertad, su primera preocupación era ver a su hijo, lo que sumó un toque humano a la complicada situación. El caso se cerró, pero la historia de los atracos quedó marcada como una mancha en su vida. No obstante, la joven pronto se alejó del foco mediático, y desde entonces, poco se ha sabido de ella, excepto por algunos detalles esporádicos.

Y es que, a pesar de haber nacido fruto del romance entre Paco Marsó y una alemana llamada Brigitte, Diana no siempre fue vista como una “hija de”. Su relación con Concha Velasco, que no fue nada fácil, fue uno de los episodios más comentados. Durante años, tanto Concha como Diana consideraron a la otra madre e hija, a pesar de no compartir un vínculo biológico. Sin embargo, este lazo se quebró con el tiempo, sobre todo después de los sucesos judiciales y el encarcelamiento de Diana. Lo cierto es que la relación se resquebrajó aún más cuando, tras salir de prisión, Diana reprochó públicamente a Concha el no haber estado a su lado en ese difícil periodo, a pesar de las palabras de apoyo de la actriz en los medios. En 2011, Concha Velasco, con la sinceridad que la caracteriza, declaró a Vanitatis que no mantenía contacto con la hija de su pareja, y que su único interés estaban en sus hijos biológicos, Paco y Manuel.

Concha Velasco y Paco Marsó en una foto de archivo. (Foto: Gtres)

Pero los giros de la vida siguen, y a pesar de este distanciamiento, Diana estuvo presente en el funeral de Concha Velasco el pasado diciembre de 2023. Sentada en la primera fila, acompañada de su padre y hermanos por parte de madre, Diana no ocultó el afecto que, a pesar de todo, seguía nutriendo por la que fue su madre política durante tantos años. El tiempo ha ido curando algunas heridas, y aunque la relación entre ambas no fue fácil, parece que la última etapa de la vida de Velasco estuvo marcada por una reconciliación, aunque silenciosa.

Sin embargo, hoy en día poco se sabe de la vida privada de Diana. Ha logrado mantenerse en la sombra, lejos de los focos mediáticos. A diferencia de muchas figuras públicas, no tiene redes sociales, lo que ha alimentado aún más el misterio en torno a su vida. Tampoco se la ve con frecuencia en público, y su presencia en eventos o apariciones es prácticamente inexistente. Es como si hubiese decidido retirarse por completo del ojo público, dejando atrás los escándalos y los titulares que una vez marcaron su vida.