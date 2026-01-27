El nombre de Alba Flores -y sobre todo, su historia personal-, está en tendencia. La hija del fallecido Antonio Flores se dio a conocer por su faceta como actriz pero, con el paso de los años, se dio cuenta que su sitio también estaba detrás de cámaras. La protagonista de La Casa de Papel está en plena promoción de Flores para Antonio, el documental que ha dirigido y en el que ha contado algunos aspectos íntimos y desconocidos hasta la fecha de su clan.

Si por algo se caracteriza la sobrina de Lolita y Rosario Flores es por su espontaneidad. Un rasgo de su personalidad que ha dejado grandes momentos y que, afortunadamente, la prensa a recogido.

El divertido lapsus de Alba Flores en una premiere

Hace ya ocho años, en el 2018, Mario Casas estrenó una de sus películas más exitosas: El fotógrafo de Mauthausen. Un evento que no solo contó con el visionado de su proyecto, sino con una alfombra roja de cine a la que acudieron rostros de la talla de Blanca Suárez -entonces novia del protagonista del filme-, Cristina Piaget, Laura Matamoros, Óscar Casas o Alba Flores.

Alba Flores y Najwa Nimri. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el 26 de octubre del 2018, también tuvo lugar la premiere de Quien te cantará, una película protagonizada por Najwa Nimri, Eva Llorach y Natalia de Molina. Dos eventos que coincidieron en tiempo, pero no en espacio y que supuso una gran confusión entre los asistentes.

Sabida es la gran amistad entre Alba Flores y Najwa Nimri, que coincidieron en dos de las series más vistas del país: Vis a Vis y La Casa de Papel. Desde el primer momento, y aunque en la segunda a penas coinciden en escenas, la complicidad entre ambas siempre fue más que evidente. Por ello sorprendió que el 26 de octubre de 2018, Alba posara en la alfombra roja de la película de Mario Casas y no en la de su íntima. Pero esto tiene una divertida historia detrás.

viendo #LoDeAlbaFlores y acordándome de cuando Alba Flores se equivocó de premier y fue a la de Mario Casas pensando que era la de Najwa Nimri pic.twitter.com/LFWxnqzlay — ☂️ (@oleemequivocao) January 25, 2026

Cuando la hija de Antonio Flores se paró con la prensa para hablar sobre la película, teóricamente de Najwa, se sorprendió ante la pregunta del reportero sobre qué admiraba de Casas. «¿Eh, de Mario? ¿Cómo que no es la de Najwa?», respondió sorprendida.

Pese a que en el photocall había un enorme cartel sobre El fotógrafo de Mauthausen, la prima de Elena Furiase no se percató de que en la imagen principal salía Mario Casas. «Estamos con Mario, Alba. La película de Najwa es más abajo -refiriéndose a otra sala de cine», le dijo

Un lapsus de Alba que fue de lo más comentado y que se convirtió en uno de los virales del momento por su divertida respuesta: «No me lo puedo creer. Estoy flipando, vale vale, lo que me acaba de pasar».