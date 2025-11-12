Di adiós a las molestas patas de gallo: Mercadona el serum que te va a cambiar la vida

A lo largo de los años, las arrugas y líneas de expresión se convierten en una preocupación natural para muchas personas. Ya sea para una reunión de trabajo, un evento importante o simplemente para la vida diaria, corregir y disimular estas imperfecciones en el rostro se ha vuelto una necesidad para quienes desean mantener una apariencia más fresca y rejuvenecida. Es por ello que los productos cosméticos que prometen reducir arrugas y mejorar la elasticidad de la piel se han convertido en aliados imprescindibles en el cuidado facial. En este contexto, Mercadona presenta su Corrector de arrugas Botox Like Serum, pues tiene por 6 euros la jeringuilla sin aguja efecto bótox, prometiendo un efecto similar al del bótox, pero con la comodidad y accesibilidad de un producto de uso diario.

Este sérum tiene un efecto bótox-like, lo que significa que actúa sobre las arrugas de manera similar al bótox, pero sin necesidad de agujas ni intervenciones médicas. Su formato de jeringuilla sin aguja hace que su aplicación sea sencilla y precisa. El producto está formulado con hexapéptido de bótox-like, un activo que imita la acción antienvejecimiento del bótox, proporcionando un efecto lifting inmediato. Es ideal para tratar zonas delicadas como la frente, el entrecejo y las patas de gallo, y lo mejor es que es apto para todo tipo de pieles. Este producto ha causado un gran revuelo, con mucha gente hablando de sus resultados visibles y su precio, que lo hace accesible a todos.

La jeringuilla sin aguja efecto bótox de Mercadona

En su línea de cosméticos, la marca Deliplus ha lanzado diversos productos que han captado la atención de los consumidores, y su jeringuilla sin aguja efecto bótox no es la excepción.

Con un precio de tan solo 6 euros, este nuevo producto promete ofrecer un efecto lifting inmediato, imitando la acción del bótox sin necesidad de inyecciones, y se ha convertido en uno de los productos más comentados de la marca.

Ideal para quienes buscan una solución económica y práctica para combatir las arrugas, el serum Deliplus se presenta como un producto fácil de aplicar y eficaz para mejorar la apariencia del rostro en cualquier ocasión.

Las características de la jeringuilla sin aguja efecto bótox

Jeringuilla sin aguja: el producto viene en una presentación de jeringuilla sin aguja, lo que permite una aplicación precisa y cómoda.

Efecto bótox-like: su fórmula reduce las arrugas y líneas de expresión, imitando los efectos del bótox, proporcionando un aspecto más juvenil y fresco.

Eliminación de ojeras: además de combatir las arrugas, el producto también promete reducir las ojeras, ayudando a iluminar la mirada.

Rellena las arrugas: su efecto de relleno combate las arrugas más marcadas en zonas como la frente, entrecejo y patas de gallo.

Ideal para zonas específicas: es especialmente adecuado para tratar áreas como la frente, el entrecejo y las patas de gallo.

Apto para todo tipo de piel: su fórmula es segura para ser utilizada en cualquier tipo de piel, desde las más secas hasta las más grasas.

Principio activo – hexapéptido de bótox-libre: el hexapéptido-8 imita la acción del bótox, ayudando a relajación de los músculos faciales y proporcionando un efecto lifting inmediato.

Los ingredientes de la jeringuilla sin aguja efecto bótox

La fórmula de este corrector combina ingredientes activos que trabajan en conjunto para hidratar y reducir las arrugas. Los principales ingredientes que incluye son:

Agua: base hidratante que proporciona frescura y suavidad.

Butulenglicol: hidratante que ayuda a mantener la piel flexible.

Glicerina: aporta hidratación profunda, mejorando la textura de la piel.

Harina de soja hidrolizada: proporciona propiedades antioxidantes y mantiene la piel hidratada.

Pentilenglicol y capriloilglicol: actúan como humectantes y preservan la integridad de la piel.

Hexapéptido-8: este péptido imita el efecto del bótox, ayudando a relajar los músculos faciales y reduciendo las arrugas.

Carbómero: estabiliza la fórmula y mejora la textura del producto.

Hialuronato de sodio: mantiene la piel hidratada y ayuda a rellenar las arrugas.

Hidróxido de sodio: regula el pH del producto.

Fenoxietanol y etilhexilglicerina: conservantes que aseguran la seguridad y frescura del producto.

Salicilato de bencilo, limoneno y linalool: compuestos que proporcionan propiedades sensoriales agradables y que también ayudan a mejorar la absorción del producto.

Perfume (fragancia): aporta un toque de frescura al aplicar el producto.

El paso a paso: cómo utilizar la jeringuilla sin aguja efecto bótox