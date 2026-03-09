Detenida una mujer por disparar contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras ella estaba dentro

La casa de Rihanna ha sido objetivo de un dramático suceso. Tal como ha trascendido, la residencia que la artista tiene en Los Ángeles se ha convertido en el escenario de un tiroteo en el que, por suerte, no ha habido heridos. Ha sido este domingo a primera hora de la tarde, en torno a las 13:21 hora local, cuando una mujer de unos 30 años se ha acercado a la casa y ha abierto fuego con un rifle de asalto AR-15. La mujer, cuya identidad no se ha hecho pública de momento, efectuó hasta 10 disparos, de los cuales al menos cuatro alcanzaron la casa y uno incluso llegó a traspasar las paredes.

La asaltante fue detenida por la policía, que confirmó que no se habían registrado heridos ni víctimas. La artista se encontraba en la casa, pero no se ha revelado si junto a ella se encontraban su pareja o sus tres hijos. Rihanna no se ha pronunciado sobre el suceso y no se sabe si hará algún tipo de declaración o emitirá un comunicado en las próximas horas. Tampoco ha hablado nadie de su entorno.

La cantante Rihanna en Santa Monica. (Foto: Gtres)

La asaltante llegó a la residencia al volante de un coche Tesla de color blanco y tras efectuar los disparos intentó huir. La policía la alcanzó rápidamente y procedió a su detención. En estos momentos permanece bajo custodia policial y las autoridades la están investigando para intentar aclarar los motivos que la han llevado a abrir fuego contra la casa de Rihanna.

La cantante Rihanna con su pareja, ASAP Rocky. (Foto: Gtres)

Su hogar desde 2021

Rihanna, cuyo nombre real es Robyn Fenty, lleva viviendo en esta propiedad desde el año 2021. La casa está ubicada en una de las áreas más exclusivas de Los Ángeles -Beverly Hills-, donde también viven otros rostros conocidos del panorama internacional, como es el caso de Sir Paul McCartney, cuya mansión está al otro lado de la calle. También Mariah Carey y Madonna tienen casas en la zona.

Rihanna compró la propiedad a Mary Sheldon, hija del escritor Sidney Sheldon. Construida en torno a la década de 1930, la residencia tiene cinco dormitorios y siete baños y ofrece una total privacidad gracias a los altos setos que la rodean.

De hecho, este incidente ha generado bastante preocupación entre los vecinos de la artista, sobre todo, porque no es la primera vez que Rihanna sufre un asalto en su casa. En el año 2018 un intruso también se coló en otra de sus casas en Los Ángeles y estuvo dentro de la propiedad hasta 12 horas. En la residencia no había nadie dentro.