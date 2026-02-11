Jesulín de Ubrique ha sido uno de los afectados por el temporal de Andalucía o, al menos, ha sufrido un daño colateral por parte de la borrascas Leonardo y Marta -que ha obligado a más de 11.000 andaluces a desalojar sus viviendas-. Si hace unos días fue su mujer, María José Campanario, la que daba la alerta por el viento, la lluvia y el riesgo de inundaciones, ahora ha sido el torero retirado el que ha mostrado su desolación.

La preocupación de Jesulín de Ubrique por su finca

Las precipitaciones y el temporal en la Sierra de Cádiz ha afectado directamente a Ubrique -donde Jesulín tiene ubicada su finca-. El ex de Belén Esteban ha decidido romper su silencio en el programa de Toñi Moreno, Hoy en día, en Canal Sur, donde ha mostrado su preocupación por la situación crítica que ha afectado directamente a Ambiciones, una de las fuentes de ingreso del diestro retirado, su campo. «Llevo viviendo aquí treinta y seis años y nunca jamás en mi vida he visto algo así. Estoy en shock», comenzó diciendo el maestro.

🔴 Toda la última hora del paso de la borrasca Leonardo por Andalucía en @canalsur con @tmorenomorales 👉 Evacuación histórica en Grazalema 👉 La UME se despliega en Ubrique @MariloCarvajal 👉 Rescate a cuatro jóvenes en Huétor Tájar 👉 Alerta por la crecida del… pic.twitter.com/RwlRzGhvWc — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) February 6, 2026

El marido de María José Campanario ha desvelado que, en las últimas dos semanas, «han podido caer entre 1.700 y 1.800 litros por metro cuadrado» y que esta situación afecta directamente a sus animales -ya que muchos de ellos no tienen un refugio-. «Los animales ya no pueden más. El que tenga capacidad de aguantar, aguantará, y el que no pueda, pues se morirá. Es que no hay otra cosa», ha explicado. Además, ha subrayado que a él es imposible acceder a la zona alta de la finca, ya que podría poner en riesgo su propia vida por salvar al ganado: «Tienen que bajar a comer, los carriles están cortados, los arroyos impracticables, no me atrevo tampoco. Ver más agua, más fuerte, con una agresividad más, todo lo que te diga es poco».

María José Campanario alertó por el temporal

Exterior de la finca Ambiciones. (Foto: Gtres)

De la misma manera que Jesulín, hace unos días que María José Campanario mostró su preocupación por el temporal en Arcos de la Frontera, un municipio muy cercano a Grazalema, donde viven junto a sus hijos. «Estamos preocupadísimos con lo que está pasando. Grazalema es un caos ahora mismo ya que el río subterráneo ha sobrepasado el nivel freático y el agua está saliendo, literalmente, de los suelos y los enchufes de las casas. Estamos viviendo algo que no se había visto en 60 años. También es posible que no tengamos cobertura dentro de unas horas», apuntó.