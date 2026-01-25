La decisión de Belén Esteban tras estar más de 20 años hablando de Jesulín de Ubrique

No es ningún secreto: Belén Esteban saltó a la fama por hablar de Jesulín de Ubrique en los platós de televisión. Siempre con el mismo discurso, pero también con un ejército de detractores que hizo que el público se dividiera en dos: están los que le adoran y los que sueñan con verla lejos de los medios. Actualmente trabaja para TVE, en concreto para un concurso llamado Top Chef: dulces y famosos, pero cuando el proyecto llegue a su fin ha tomado la decisión más importante de su trayectoria. Quiere tomarse un año sabático, distanciarse de los medios y recuperar el tiempo perdido.

Después de convertirse en la mayor enemiga de Jesulín de Ubrique, la colaboradora cree que ha llegado el momento de tomarse un descanso. Recordemos que hace unos años la despidieron de Telecinco y, a pesar de los rumores, tiene las puertas cerradas de la cadena. Su personaje no concuerda con la línea de Mediaset y no se han puesto en contacto con ella desde que acabó Sálvame. Esto ha hecho que tenga que buscarse otras alternativas e incluso ha llegado a ejercer de tertuliana en YouTube, pero ya no quiere seguir insistiendo.

Jesulín de Ubrique, en Sevilla. (Foto: Gtres)

La antigua princesa del pueblo ha perdido su corona y ahora se centrará en su faceta personal. Ella misma ha explicado que, tanto su madre como su hija viven fuera de Madrid, una en Benidorm y otra en Estados Unidos, y quiere tener tiempo para visitarlas. Por este motivo, también ha descartado regresar a TEN, el canal de la TDT que la contrató cuando todos le dieron la espalda. Allí se encuentra su amiga María Patiño presentando No somos nadie y, a partir de ahora, este programa tendrá que acostumbrarse a la ausencia de Belén Esteban.

La decisión de Belén Esteban

Después de su sonado fracaso en TVE con La familia de la tele, la propia Belén Esteban se ha dado cuenta de que debe tomar cartas en el asunto si desea seguir viviendo de su imagen. «Me quiero coger un año sabático. Creo que la gente necesita descansar de la Esteban», ha empezado diciendo. «Creo que es el momento de hacer un parón. No te digo que no vaya a hacer un programa, pero esto de todos los días no, porque es duro». Esto quiere decir que quizá vaya de visita a algún plató, aunque no quiere que le contraten de forma fija, como le pasaba en No somos nadie.

Belén Esteban en ‘Top Chef’. (Foto: Gtres)

La pregunta es, ¿por qué hace esto Belén Esteban justo ahora que está bien vista en TVE? La colaboradora ha contestado a esta pregunta delante de las cámaras de la agencia Gtres: «Primero por mí, porque llevo 26 años en la tele. Creo que el espectador debe descansar un poco de la Esteban. También por mi niña, que la tengo lejos. Por mi madre que vive en Benidorm y quiero estar más tiempo con ella. Con mi marido, que estamos muy felices, pero le quiero dedicar más tiempo. Pero, sobre todo, por mí».

Belén pondrá el broche de oro a su carrera, de manera temporal, en Top Chef y está muy ilusionada con el concurso porque quiere que la gente vea una faceta suya que pocos conocen. Según dice, se siente mucho más libre que en otros formatos porque no tiene que hablar de corazón. Además, ha conocido a gente nueva que le han aportado muchas cosas, como Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña o Tote Fernández. Todos ellos forman parte del casting y Esteban cree que juntos lograrán llegar a lo más alto.