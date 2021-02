Descubre los detalles de la gala de los Globos de Oro 2021

Quedan apenas unas horas para que de comienzo la gala de los Globos de Oro 2021. Una ceremonia que no se sabía si se podría celebrar hasta el último momento debido a la pandemia que ha azotado con fuerza cada rincón del mundo. La Asociación de Prensa Extranjera, que lleva trabajando meses ha podido llevar a cabo los citados galardones que son los antecesores a los premios Oscar.

En los últimos meses se han estrenado nuevas películas y series y ahora ha llegado el momento de decidir cuáles han sido las mejores. Sin embargo, como es impensable realizar un evento multitudinario, la organización ha optado por celebrar una gala de manera presencial, pero también telemática. De esta manera, no cabe la menor duda de que se cumplirán todas las medidas de seguridad.

¿Quiénes serán las presentadoras?

Tina Fey –‘Reporteras en Guerra’ lo hará desde la la Rainbow Room del Rockefeller Center, en Nueva York y Amy Poehler -Casa Casino-, desde el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles. De esta manera, las actrices y cómicas presentarán esta atípica entrega de premios desde dos puntos diferentes de Estados Unidos. Además, otros rostros conocidos como Salma Hayek, Margot Robbie o Michael Douglas, Joaquin Phoenix irán desvelando algunos de los premios.

Dinámicas que seguirán siendo iguales

Pese a que esta vez han tenido que adaptar la 78ª edición de los Globos de Oro a las nuevas circunstancias, hay cosas que seguirán siendo como los años anteriores. Las categorías de los nominados no van a variar y se regirán por las mismas normas. Eso sí, contará con menos producciones porque la Covid-19 paró muchos proyectos. Por ejemplo, Netflix vuelve a dominar con una de sus series estrella, ‘The Crow’, la ficción sobre la Familia Real británica que está nominada hasta en cuatro categorías y se puede llevar un total de seis premios.

Si bien la serie de ‘Emily en París’ -otro de los éxitos de la plataforma norteamericana-, estaba nominada, finalmente ha sido descartada al igual que ‘Podría destruirte’. Acontecimiento que ha generado una gran polémica en los últimos días. Los ganadores honorarios también se mantienen, y esta vez serán Jane Fonda que recibirá el Cecil B. de Mille y Norman Lear el Carol Burnett por sus respectivas carreras en cine y televisión.

Novedades de la gala

La gala se ha tenido que atrasar dos messes por el coronavirus. En otras ocasiones se celebraba a principios de enero, pero esta vez será el 28 de febrero. Un retraso forzado que también afecta a otros premios como los Oscar, que se celebrarán si todo va según lo previsto el próximo mes de abril. Por su parte, los nominados recibirán los premios desde casa, como ya se hizo en los Emmy o en los MTV Video Music Awards hace unos meses. De esta manera, se descarta que haya una sala llena de mesas como todos los años.

Una de las grandes dudas es sobre cómo será la esperada alfombra roja. Una tradición que este año se ha visto salpicada de lleno por la pandemia. Lo que sí se sabe es que no será una red carpet tradicional, pero eso no quiere decir que los VIP no luzcan sus mejores looks. La NBC, cadena que emite los Globos de Oro hará entrevistas organizadas en directo de manera telemática a varios invitados. Jane Lynch y Susan Kelechi Watson serán las encargadas de hacer esta previa.

¿Dónde y cuándo ver los Globos de Oro?

La ceremonia comenzará a las 2:00 de la madrugada del lunes -hora peninsular en España- y podrá seguirse en directo a través de Movistar +, que contará con una programación especial para el seguimiento de los premios.