Raphael continúa ingresado en el hospital. A escasas horas de Nochebuena, su hijo, Jacobo Martos, ha querido atender a los medios de comunicación para explicar algunos detalles sobre el estado de salud del intérprete de Mi gran noche.

Así se encuentra Raphael

Jacobo ha explicado que Raphael está más animado y que el próximo jueves le realizarán más pruebas para determinar la causa de este revés de salud que sufrió hace ya casi una semana. De esta manera, pasará el 24 y el 25 de diciembre bajo observación médica.

Jacobo Martos. (Foto: Gtres)

«A partir del jueves veremos si hay unas pruebas y determinarán los médicos si se va casa o no, pero Nochebuena y Navidad las pasa aquí», ha indicado. Además, Jacobo ha comentado que Raphael se encuentra «animado». «Él está deseando salir. El pasar aquí estos días no es ningún drama. Estamos muy tranquilos», ha añadido.

Jacoco Martos a la salida del hospital después de visitar a su padre. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Jacobo Martos ha contado que su padre ya ha superado el hecho de que haya tenido que cancelar los próximos conciertos. «Le fastidió al principio. Lo importante es que esté bien y que cuando se vaya a casa esté perfecto», ha proseguido, al mismo tiempo que ha aclarado que su madre, Natalia Figueroa se encuentra «muy bien». «En su momento tendrá que haber un comunicado médico que explique todo lo que le han hecho. Por el historial que tiene él, los doctores tienen que estar muy seguros para que no le manden a casa y al día siguiente vuelva», ha continuado.

Raphael en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue el pasado 17 de diciembre cuando el intérprete de Mi gran noche sufrió un accidente cerebrovascular mientras se encontraba en el rodaje del especial navideño de La Resistencia, que se graba en el Teatro Príncipe de Gran Vía. El artista entró por su propio al Hospital Clínico San Carlos, donde permaneció un día, ya que en la tarde del 18 de diciembre se conoció que había sido trasladado a otro centro sanitario.

Raphael sonriendo. (Foto: Gtres)

«Transcurridas las primeras horas y tras la realización del estudio neurológico urgente, se ha descartado el ictus como causa de su ingreso hospitalario. No obstante, será necesaria la realización de más pruebas para determinar el origen del proceso neurológico que presenta. Por voluntad del paciente y de su familia se trasladará al Hospital Universitario 12 de Octubre, dados sus antecedentes de trasplante al que fue sometido en el citado centro y para el seguimiento médico continuado que realizará en dicho hospital», rezaba el comunicado.

Un día antes de estar en el formato de TVE, Raphael acudió al plato de El Hormiguero, donde contó que se encontraba bien de salud. «Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico», contó. «Últimamente duermo de maravilla, desde que me trasplantaron», puntualizó.