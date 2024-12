Raphael continúa ingresado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid debido a un fallo cerebrovascular que sufrió durante el rodaje de un especial de Navidad de La Revuelta, espacio que se graba en el Teatro Príncipe de Gran Vía. Aunque el cantante entró por su propio pie al centro sanitario, por ahora, continúa bajo observación médica.

Un día antes de lo ocurrido, el intérprete de Mi gran noche estuvo presente en el plató de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3, en el que habló de sus achaques de salud.

El cantante Raphael en un evento. (Foto: Gtres)

Un trasplante de hígado

En el marco de esta intervención televisiva, Raphael comentó lo bien que se encontraba y lo mucho que la vida le cambió cuando tuvo que ser trasplantado del hígado. «Yo estoy bien, me he cuidado. Solo una vez que no me cuidé y menudo viaje me pegó la vida. Antes de lo que me ocurrió y de tener que ser trasplantado, no me cuidaba. Hace 22 años me dieron una segunda oportunidad y desde entonces me cuido muchísimo. Ahora está todo fantástico», explicó. «Últimamente duermo de maravilla, desde que me trasplantaron», puntualizó.

El mensaje de cariño de Pablo Motos

En la emisión del pasado 17 de diciembre, Pablo Motos quiso mandar todo su apoyo al cantante. «Parece que las pruebas van bien (…) Raphael es una potencia de la naturaleza. Le mandamos un beso muy grande a él y a toda la familia», expresó.

Raphael sobre el escenario. (Foto: Gtres)

Quien también ha querido mandar todo su apoyo al cantante ha sido Julio Iglesias, quien, a través de su perfil de Instagram ha publicado un mensaje cargado de cariño. «Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida. Eres un campeón de categoría, un campeón tan grande que puede con todo. Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines el año cantando a tantas y tantas personas que te aman. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida», ha escrito Iglesias.

Raphael, apoyado por su familia

Nada más conocerse la noticia de su ingreso, sus seres queridos se desplazaron hasta el hospital. El primero en llegar fue Manuel Martos, quien mantuvo una charla con una sanitaria en la entrada de urgencias. Después, llegó Jacobo, el hijo mayor del artista. Y, a primera hora de esta mañana, Natalia Figueroa ha atendido a los medios de comunicación a las puertas del centro. «Ahora venimos a ver, pero está bien», ha indicado, sin entrar en más detalles.