Jacobo Martos despeja las últimas dudas sobre el estado de su padre, Raphael: "No es cierto"

Raphael sufrió un fallo cardiovascular mientras grababa un programa de televisión que iba a emitirse en Navidad. Afortunadamente se encuentra bien, pero sigue ingresado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, centro en el que se han dejado ver sus familiares cercanos. Ha sido su hijo Jacobo el que ha desmentido los últimos rumores que circulan sobre el cantante: es mentira que vaya a recibir el alta el día 24 a primera hora de la mañana.

Jacobo Martos ha aclarado las nuevas dudas que había sobre el estado del artista de Linares. Según cuenta, desconoce de donde sale la información, pero es completamente falso que los médicos le hayan dado permiso para abandonar el hospital antes de Nochebuena. «No es cierto, no sabemos de donde salen los rumores, pero no es cierto. Saben más que nosotros. No sabemos si saldrá mañana, pasado, no sabemos. Pronto, pero no sabemos», ha declarado con total amabilidad.

Jacobo Martos hablando de su padre, Raphael. (Foto: Gtres)

Hay que recalcar que tanto Jacobo como sus dos hermanos, Alejandra y Manuel, son bastante discretos. Por eso tiene tanto mérito que estén atendiendo a la prensa y ejerciendo de portavoces de Raphael. La que también está teniendo un comportamiento brillante es Natalia Figueroa, mujer del cantante. El 21 de diciembre, Natalia dio las mismas declaraciones que ahora ha dado su hijo: todavía no saben cuando volverán a hacer vida normal.

Las pruebas médicas continúan

Raphael está en buenas manos y en ese sentido su familia está tranquila. Desde que ingresó en el hospital ha recibido la visita de su mujer, de sus hijos y de sus nietos. Todos están a su lado, arropándole y demostrándole que nunca le dejarán solo. Son días muy complicados, por eso el entorno no puede anunciar cuando podremos ver al artista fuera del 12 de Octubre.

Jacobo Martos hablando de su padre, Raphael. (Foto: Gtres)

«Al ser fin de semana poca cosa (sabemos). Mañana seguirán haciéndole pruebas e iremos viendo», ha contestado Jacobo cuando le han preguntado por el alta hospitalaria. También ha dejado claro que no hay ningún motivo para estar preocupado, pues su padre únicamente está en el centro médico porque se está sometiendo a distintos exámenes.

«Los médicos no nos han dicho nada nuevo, que todo bien, pero que hay más pruebas que hacer. Yo os aseguro que me encantaría decir que va a salir tal día a tal hora, pero no lo sé», contesta el ex marido de Toni Acosta ante los micrófonos de la agencia Gtres.

Raphael tiene ánimo y fuerza

Jacobo Martos, antes de abandonar el hospital, ha dado unas declaraciones y ha subrayado que su padre «de ánimo está bien, esperando a que le hagan pruebas para poder salir».

Raphael en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de ser positivo, Jacobo cree que su progenitor podría seguir en el hospital durante Nochebuena y Navidad. Los médicos todavía no les han comunicado nada, por eso no entiende que se haya activado un rumor que va en contra de esta realidad.

Teniendo en cuenta el carácter amable de Raphael, no sería de extrañar que cuando le den el alta se acerque a las decenas de periodistas que le están esperando para dar su última hora en primera persona. Sustos como este sirven para confirmar lo importante que son cierto artistas en nuestro país.