Tras su paso en 2009 por Supervivientes, Miriam Sánchez se convertía en uno de los rostros más populares de la televisión. En aquella época, su imponente actitud y su carácter le hicieron ganarse tanto fieles seguidores como acérrimos detractores. Tras el concurso, copó la pequeña pantalla. Después de alcanzar la cima ha tocado fondo. Los problemas personales que la llevaron a apartarse de la televisión son los mismos que le han hecho vivir sus horas más bajas.

En las últimas apariciones, que han sido muy escasas y distanciadas en el tiempo, algunos de los movimientos de la televisiva han hecho saltar todas las alarmas. A través de las redes sociales, Miriam habría encontrado una nueva vía de ingresos. Nos remontamos al año 2017, cuando en una publicación de la plataforma X —anteriormente Twitter— pedía 500 euros a cambio de sus prótesis mamarias. Dos años más tarde, con el mismo modus operandi, ofertaba su coche en un tuit a quien quisiera comprarlo.

El gran cambio físico de Miriam Sánchez. (Foto: Telecinco)

Todas estas extrañas decisiones hacen pensar a sus seguidores que no está atravesando su mejor momento. En la actualidad, no se le conoce ningún trabajo que le reporte beneficios. Hace años trató de ganarse la vida como maquilladora de cadáveres, una profesión que no dio sus frutos y que terminó abandonando. Otra de las causas que mantiene en vilo a todos los que la quieren es su brutal cambio físico, motivado por la mala situación que atraviesa.

La etapa dorada de Miriam Sánchez

La ex colaboradora ocupaba una de las sillas de asesora del amor en el show matutino Mujeres, hombres y viceversa. Un formato conducido por Emma García en el que también participaba Pipi Estrada, su ex y padre de su única hija.

Sus relaciones sentimentales también han marcado su vida laboral. El primer hombre que apareció en su vida fue Ramiro Lapiedra, un conocido productor de cine para adultos que fue su representante artístico y la que introdujo en esta disciplina cinematográfica. Fruto de este romance, Miriam adoptó su apellido artístico y cambió su nombre, obteniendo como resultado Lucía Lapiedra. Algunos de los trabajos que obtuvo en esta etapa fueron diversas apariciones en Crónicas Marcianas y un cameo en Torrente. Los bolos en discotecas también eran una gran fuente de ingresos para ella.

Miriam Sánchez y Pipi Estrada. (Foto: Gtres)

No fue hasta el año 2006 cuando, tras romper con Ramiro, comenzó a colaborar en el programa TNT de la cadena Telecinco, un espacio televisivo donde conoció al polémico Pipi Estrada. A raíz de este idilio, en el 2007 nació su hija Miriam. La última relación conocida tras la abrupta y polémica ruptura con el padre de su hija fue con el bailarín Cristo Vivanco.

Miriam Sánchez y Cristo Vivancos en un photocalll. (Foto: Gtres)

Otros de los formatos que han contado con ella como parte de su elenco de colaboradores han sido: Supervivientes, El programa de Ana Rosa o los desaparecidos De buena ley y Enemigos íntimos.