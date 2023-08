Última hora: Miriam Sánchez ingresa en la Clínica López Ibor tras su preocupante problema de salud

Máxima preocupación por el estado de salud de Miriam Sánchez, la conocida exnovia de Pipi Estrada que alcanzó su máximo momento de popularidad después de ganar Supervivientes 2008. Miriam Sánchez fue uno de los rostros más aplaudidos de Telecinco y todos los programas estaban deseando contar con su presencia, tanto es así que colaboraba con varios formatos y participó en los concursos más destacados de Mediaset. Sin embargo, su pasado le terminó jugando una mala pasada y la tertuliana tuvo que retirarse para intentar tomar conciencia de lo que estaba pasando en su vida. Con el tiempo apareció y aseguró que había tomado decisiones muy desacertadas en el terreno sentimental.

Miriam Sánchez rompió su relación con Pipi Estrada y supuestamente disfrutaban de cierta calma. Atravesaron problemas que fueron retransmitidos en los platós de televisión, pero con el paso del tiempo llegaron a un acuerdo porque tienen una hija en común.

Miriam Sánchez en Madrid / GTRES

La cuestión es que Miriam más adelante se enamoró de otra persona y, según sus propias palabras, vivió situaciones muy complicadas a su lado. La colaboradora se dio cuenta de que su imagen perfecta le estaba perjudicando y se sentía esclava de un aspecto físico con el que había dejado de sentirse identificada.

El tormento que ha llevado a Miriam Sánchez a la López Ibor

Miriam Sanchez en una de sus últimas entrevistas / Telecinco

Miriam Sánchez desapareció de los medios de comunicación y surgieron todo tipo de rumores. La situación llegó hasta tal punto que no tuvo más remedio que regresar y dar explicaciones. Lo primero que dejó claro es que no estaba arruinada porque tenía dos pisos completamente pagados que le servían como fuente de ingresos, pues llevaban un tiempo alquilados. Ella vivía fuera de Madrid y estaba intentando sanar sus heridas. Aseguró que había adoptado a una mascota y que gracias a este animal estaba logrando salir adelante, pero reconoció que tenía fuertes problemas de conducta.

La expareja de Pipi Estrada ha sido noticia en más de una ocasión por su acalorado comportamiento, pero la última hora que ha dado el programa Fiesta no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con algo mucho más preocupante. Una reportera del espacio ha explicado que Miriam ha ingresado en la clínica López Ibor de Madrid. Pipi Estrada se encontraba en plató y ha explicado que lo ha hecho de forma voluntaria.

“Yo estoy preocupado por mi hija, una niña con 16 años necesita el apoyo de su madre. Le deseo todo lo mejor porque es una gran madre, una gran persona y se merece todo lo mejor”, ha declarado el tertuliano.

«Mi hija me dijo que no podía más»

Pipi Estrada en televisión / Telecinco

En estos momentos hay una máxima preocupación por el estado de salud de Miriam Sánchez. Su expareja ha explicado que llevaba un tiempo sin tener una relación fluida con ella porque dio una entrevista en una conocida publicación y sus declaraciones no fueron de su agrado. “Yo con Miriam no tenía contacto porque no me gustó lo que dijo de mí. Sé que un día antes estaba con mi hija. No estaba mi hija cuando pasó todo, cenaron juntas y me dijo que Miriam estaba rara, que decía cosas raras. Mi hija me dijo que no podía más y que se volvía a casa. Después Miriam ha ingresado en la López Ibor. Ha sido un ingreso voluntario”, declara.

La situación se ha complicado mucho. La antigua colaboradora de Telecinco llevaba un tiempo alejada de las cámaras y todo el mundo pensaba que estaba centrada en su proceso de recuperación. Ha pedido ayuda profesional en varias ocasiones, pero no ha sido hasta ahora cuando ha decidido ingresar en la Clínica López Ibor, un centro conocido porque otros famosos también han estado allí.