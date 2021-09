Rocío Carrasco ha recibido una de las noticias que nunca esperaba tener. Su hijo pequeño decidió hace meses ir contra su madre pero ahora ha dado un paso más allá. David Flores solicita una condena de un año de prisión para su progenitora, así como el pago de una multa de 15.000 euros por no pasarle la pensión alimenticia correspondiente desde 2018, de 200 euros mensuales, la cual monta una deuda total de 8.600 euros.

Un duro golpe para la hija de ‘la más grande’ que se recoge en el escrito de acusación que se ha presentado a la jueza, quien ahora llamará a declarar a los dos hijos del matrimonio formado por Rocío Carrasco y Antonio David Flores, así como a la pareja actual del segundo, Olga Moreno. Un nuevo juicio que se une al que tendrá la expareja el próximo 23 de mayo, después de que ella lo haya demandando por vulnerar su derecho al honor e intimidad.

David Flores está decidido a llegar hasta el final contra la mujer que le trajo al mundo y así lo ha explicado el periodista Luis Rendueles en el programa Ya es Mediodía: «Se trata de la demanda interpuesta por el niño. Es la petición que pide la representación de David Flores. Es la más dura que hay en la ley española por dejar de pagar una pensión», comienza diciendo. El nieto de Rocío Jurado no ha tenido dudas y solicita el máximo castigo para su madre: «Puedes pedir tres meses de prisión, una multa, o un año, que es lo máximo y es lo que pide la abogada de David Flores», continúa. Al mismo tiempo ha explicado cómo se desarrollará la vista: «Es el máximo castigo para este tipo de delito. Cuando sea el juicio, Rocío Carrasco será la acusada, David Flores será el acusador y el resto serán los testigos», apostilla.

Cabe destacar que esta demanda de impago de pensión fue puesta por Antonio David Flores el pasado mes de marzo, antes del inicio de las emisiones de la docuserie Rocío. Contar la verdad para seguir viva en la que Rocío Carrasco detallaba el infierno que ha vivido desde que se separó del ex Guardia Civil. La presentación de esta querella la convirtió en investigada pero ella se negó a ir a declarar y todo apunta a que ahora hará lo propio, si bien debe de ser juzgada en el plazo máximo de un año.

La última novedad de este caso fue el pasado mes de junio, cuando la juez encargada del caso, Verónica Carabantes, firmó una providencia por la que aceptaba la personación de David Flores, al que reconocía como «perjudicado». El joven fue reconocido como «dependiente económicamente» en la causa abierta por Antonio David el pasado mes de marzo. Sorprendentemente,‘Vanitatis’ desveló que el joven percibía una pensión de 400 euros mensuales motivada por sus problemas de salud.

Hechos como este ponen más difícil la reconciliación entre Rocío Carrasco y sus hijos. Durante su última intervención pública, Rocío Carrasco se mostraba ligeramente esperanzada en ello, aunque aventuraba que no iba a ser pronto: «No he recibido su llamada, ni la he esperado en ese momento y supongo y tengo la esperanza que en algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora, sigue sin ser el momento» comentó en Sálvame.