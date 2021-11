El despegue televisivo de David Bustamante frente al de Paula Echevarría

David Bustamante y Paula Echevarría eran uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país. Sin embargo, pusieron punto final a su historia de amor e hicieron su vida por caminos separados. Por su parte, la actriz rehízo su vida junto al exfutbolista, Miguel Torres, con quien ha tenido su primer hijo en común. Al margen de su faceta como madre, Echevarría ha continuado realizando sus campañas publicitarias y su trabajo como influencer, entre otras cosas.

Por otro lado, el cantante ha dado un giro inesperado a su curriculum. Pese a que su gran pasión es la música también ha abarcado otros retos que le han colocado en uno de los personajes televisivos del momento. El extriunfito se alzó con el primer puesto en Bailando con las estrellas -edición de 2018-, donde conoció a su actual pareja, la bailarina Yana Olina. Pese a que son muy discretos con su vida privada, ambos han demostrado tener una relación muy consolidada.

El intérprete de Al filo de la irrealidad también se convirtió en uno de los participantes de El Desafío, formato que está bajo las órdenes de la productora de Pablo Motos. Durante su paso por el concurso, Bustamante demostró su esfuerzo y superación en cada reto que tenía por delante, incluso en alguna ocasión rompió a llorar por no lograr los objetivos deseados.

Este no fue su último paso por televisión, David ahora es uno de los concursantes de MasterChef Celebrity donde semana tras semana se pone al mando de los fogones para poder lograr alzarse con el primer premio.

Es necesario recordar también, que David Bustamante ha sido coach de La Voz Senior y asesor de La Voz. Ha participado como jurado en Top Dance, Eso lo hago yo, El número uno o Mira quién va a Eurovisión.

El artista también ha provado suerte en el teatro. De esta manera, David Bustamante deja claro que no hay retos para él. Actualmente es el protagonista de la obra teatral de Ghost. Debido a esta nueva faceta, ha recibido críticas a través de las redes sociales, pero lejos de mantenerse callado, David contestó a los llamados haters. «Muy contento todo el mundo viene a apoyar, a disfrutar de una obra maravillosa. Disfrutando mucho, es una nueva experiencia para mi, pero disfrutando un montón”, expresó. Aunque confesó que, “siempre hay nervios, porque hay mucha responsabilidad, uno quiere hacerlo bien y más cuando uno es novato en algo”.

«Siempre hay gente, la mayoría de la gente me apoya, pero deben entender que la gente tiene derecho a prosperar, todo el mundo tiene derecho a disfrutar, a aprender, y no es mas que eso. Soy un trabajador nato, lo he hecho toda mi vida, y que no me critiquen por criticar, simplemente es eso, disfruta y ser feliz, que yo intento vivir tranquilo y no hacer mal a nadie”, aseguró.