El tajante dardo de Rocío Flores a su madre: «Siento vergüenza ajena y pena»

Pese a todo lo acontecido en los últimos meses de manera mediática, la relación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco sigue siendo nula. Ni el testimonio de la hija de Rocío Jurado en Rocío, contar la verdad para seguir viva sirvió a su hija para acercar posturas con su progenitora, razón por la que ha seguido mostrando apoyo hacia su padre siempre que ha tenido oportunidad. Prueba de ello es lo que ha ocurrido en la última ocasión en la que, aunque han sonado con fuerza rumores que apuntan a que Antonio David se enfrentaría a una pena de nada más y nada menos que cuatro años de cárcel a consecuencia de una demanda por parte de su ex mujer, su hija mayor ha permanecido a su lado.

Al ser un personaje tan conocido dentro del universo 2.0, Rocío Flores tiene que soportar un aluvión de comentarios a diario por parte de partidarios y detractores de su postura. No obstante, a veces algunos usuarios de plataformas como Instagram aprovechan para sacar a relucir temas que tienen que ver con su padre, algo que no está dispuesta a tolerar y así lo ha reflejado cuando uno de sus seguidores le ha mandado un mensaje demoledor: «Luego espero que también nos enseñes la celda de tu padre en la cárcel. Tic, tac, tic, tac, que poco queda para ver al maltratador en prisión!», escribía una persona de la que la joven no ha querido desvelar la identidad, aprovechando para responder a través de sus stories: «Y que tenga que aguantar esto todos los días de mi vida y que este tipo de personas por llamarlo de alguna forma porque sois escoria pura y dura ¿quedéis impunes? Que la gente impute delitos a otras personas, que se fomente el odio absoluto y que no pase absolutamente nada, cuánto daño ha hecho el 2021 a la sociedad», comenzaba escribiendo, haciendo referencia al año en el que su madre saltó a la primera plana mediática para protagonizar una durísima docuserie sobre la historia que había vivido previamente con el ex guardia civil.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la influencer seguía echando leña al fuego: «Es una vergüenza absoluta, pero lo más heavy de todo es que las mismas personas que han permitido, promovido, fomentado y participado en este show, son los mismos que vemos hablando en TV y medios de comunicación sobre salud mental», comentaba, visiblemente enfadada y lanzando un dardo en toda regla tanto a Rocío Carrasco como a sus amigos y compañeros de cadena: «Qué pena que nadie pensara en las consecuencias psicológicas y en nuestra salud mental al hacer ese escarnio público y ese circo mediático. Siento vergüenza ajena y pena. Pena y miedo me da el legado que se está dejando a nuestros futuros hijos», concluía, demostrando así no estar dispuesta a tender puentes con su madre hasta que las posturas de ambas sean mucho más pacíficas que ahora.