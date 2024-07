A mediados del mes de junio, Gabriela Guillén y Bertín Osborne emitieron un comunicado conjunto con el que el cantante reconoció, por primera vez, que el bebé que nació hace más de cinco meses es su hijo. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», se pudo leer en el inicio de la misiva.

Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo todo apunta a que cada vez están más distanciados. Al menos así lo ha dejado claro en su última aparición la fisioterapeuta, que este lunes ha sido vista por las calles de Madrid.

La prueba de paternidad

Lejos de evitar responder a las preguntas de los reporteros, Gabriela Guillén ha dado nuevas pistas de su nueva situación con Bertín Osborne. Este 22 de julio es el último día que tiene Bertín Osborne para hacerse las pruebas de paternidad.

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre este asunto se ha pronunciado Guillén. En un principio ha asegurado que no tiene relación con el artista. Después a la pregunta acerca de si se realizará el examen pertinente, Gabriela ha insistido en que no sabe si eso sucederá.

Gabriela Guillén hablando por teléfono(Foto: Gtres)

Fue el pasado 10 de julio, cuando Beatriz Cortázar desveló en Y ahora Sonsoles que Bertín Osborne ya tenía fecha para realizarse la prueba de paternidad. El presentador de Mi casa es la tuya había sido citado por el juzgado de Sevilla para someterse a este procedimiento entre los días 15 y 22 de julio, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Información que amplió Pilar Vidal. «Él no va a presentarse a la prueba. Su entorno jurídico le ha recomendado que no porque él ya ha reconocido legalmente a su hijo y, como ya ha presentado eso en el juzgado, lo que me dicen es que la jueza que lleva el caso quizá lo que quiere es protagonismo», explicó la periodista. Por su parte, Gabriela ha comentado durante la jornada que confía plenamente en «la justicia», al mismo tiempo que ha recalcado que las cosas «siempre salen a la luz».

Gabriela Guillén en Madrid. (Foto: Gtres)

La manutención del bebé

Al margen de este asunto, Gabriela también ha contestado a las cuestiones relacionadas con la manutención del pequeño. «Yo sí lo estoy cumpliendo», ha respondido. «¿Y él?», han insistido los periodistas. «Preguntárselo a él. Es que no voy a decir nada», ha dicho, tajante, Gabriela Guillén. «Cada uno sabe lo que hace en la vida», ha añadido. También ha aclarado que se encuentra «muy bien» y «tranquila» con su bebé.