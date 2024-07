El verdadero enfado de Gabriela Guillen tras los últimos pasos de Bertin

Bertín Osborne ha vuelto a posicionarse en el centro del huracán mediático. Después de que saliera a la luz el comunicado oficial en el que reconocía ser el padre del bebé que dio a luz Gabriela Guillén el pasado mes de diciembre, el artista ha sido citado a acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para hacerse las pruebas de paternidad que determinen si el bebé mencionado es su hijo. Por ahora, las informaciones trascendidas apuntan a que la intención del presentador de Mi casa es la tuya sería no presentarse a la cita judicial, algo que ha hecho que la de Paraguay rompa su silencio al respecto.

Tal y como ha podido saber Espejo Público, pese al acuerdo que firmaron públicamente a través de un escrito, Gabriela Guillén continúa muy enfadada con la actitud del intérprete de Como un vagabundo. De hecho, según el espacio televisivo, la joven opinaba que se haga la prueba o no, «ya llega tarde», algo que podría evidenciar que pese al comunicado, no existe una buena relación entre ellos. Este viernes, 12 de julio, ha sido ella misma la que ha explicado ante los medios, mientras caminaba por las calles de Madrid, como se siente: «Estoy muy enfadada por las cosas que se inventa la gente», comenzaba a decir.

Gabriela Guillén, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Zanjando todo tipo de rumores, continuaba asegurando que no existía ningún tipo de acuerdo entre ellos, más allá del publicado: «No he cambiado ningún acuerdo porque no hay acuerdo de nada. El acuerdo que firmé es lo que hay. Nada más», sentenciaba. No obstante, en cuanto a la relación que mantiene Bertín con el menor, ha dejado claro que prefiere mantenerse en la postura del silencio, al menos por ahora: «Son cosas privadas y no las voy a comentar. Simplemente que se hagan especulaciones es lo que me fastidia», aseguraba, añadiendo que tampoco se iba a pronunciar sobre las intenciones que tiene el andaluz de realizarse o no las pruebas de paternidad pertinentes.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. (Foto: El Capote)

La demanda no se ha paralizado

Pese a que el comunicado, en el que Bertín reconocía haberse equivocado, parecía ser la prueba definitiva de que habían conseguido enterrar el hacha de guerra, lo cierto es que no ha sido motivo suficiente para que la de Paraguay retire la demanda que en su día interpuso contra el cantante. Cuando nació el bebé, Gabriela decidió presentar una demanda de paternidad con el fin de que se reconociera legalmente quién era el padre del niño, con motivo de la insistencia inicial de Osborne de desvincularse de todo lo relacionado con la que sería su séptima vez como padre. «Son accidentes que pasan todos los días. No ha sido buscado ni deseado», decía por aquel entonces.