La rueda de prensa sobre Daniel Sancho: la policía tailandesa resolverá el gran misterio

El caso de Daniel Sancho sigue generando muchas dudas, así que las autoridades tailandesas han pensado que lo mejor es convocar una rueda de prensa y hacer públicos nuevos datos. Hay bastantes teorías encima de la mesa. Los abogados que ha contratado Rodolfo Sancho están trabajando muy duro para demostrar que el joven cocinero actuó motivado por el miedo, algo que en España es un atenuante. Y es que la intención de Daniel es cumplir condena en su país, pero no será posible.

Los expertos en la materia aseguran que Tailandia no empezará a tramitar la extradición hasta que al menos pasen cinco años. Durante este tiempo el hijo de Rodolfo Sancho estará en la prisión de Koh Samui, situada al sur del país. La estrategia a seguir está clara: sus representantes legales quieren demostrar que el asesinato no fue premeditado, algo que está gravemente penado por las leyes tailandesas.

Daniel Sancho, detenido en Tailandia / Gtres

La rueda de prensa que ha convocado la policía de Tailandia tiene un claro objetivo: desvelar si Daniel Sancho estaba solo cuando acabó con la vida de Edwin Arrieta. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que no hubiera necesitado ayuda para desmembrar el cuerpo debido a sus habilidades como cocinero. Pero ahora se baraja otra hipótesis. Aseguran que había alguien con él y que esta persona le ayudó a deshacerse de los restos mortales de Edwin.

¿Por qué Daniel Sancho no huyó de Tailandia?

Daniel Sancho ha incurrido en varias contradicciones. Por ejemplo dijo que después de matar a Edwin Arrieta estuco en la Fiesta de la Luna Llena, un evento muy destacado en Tailandia. Aseguró que estaba acompañado de una chica a la que conoció el día anterior, pero esta testigo ha hablado y ha desmentido al hijo de Rodolfo. Asume que se conocieron, pero niega haber estado con el en la fiesta.

Daniel Sancho cocinando en la red / Youtube

Sin embargo, sus abogados están empeñados en demostrar que en el relato de Daniel hay una cosa cierta: no mató a Edwin Arrieta de forma premeditada. Uno de los planeamientos que aportan para respaldar esta teoría es decir que Sancho se quedó en Tailandia después del asesinato. No huyó, continuó con sus vacaciones porque entre sus planes no estaba acabar con la vida del cirujano. Las autoridades tailandesas también se van a pronunciar sobre esta hipótesis.

Las comprometidas imágenes de Daniel

Daniel Sancho posando en Instagram / Redes sociales

La policía de Tailandia empezó a sospechar de Daniel Sancho porque cuando fue a denunciar la desaparición de su amigo tenía unas heridas en la espalda y en el brazo. Siguieron la pista y dieron con unas imágenes que han complicado mucho la situación del joven. Daniel compró sierras y bolsas antes del impactante suceso, lo que lleva a pensar que actuó con premeditación.

Carmen Balfagó, la abogada y criminalista que ha contratado Rodolfo Sancho para que se la portavoz de la familia, tiene un argumento para desmentir la teoría anterior. Asegura que las imágenes de Daniel podrían ser de otro momento. Según su punto de vista, no está demostrado que hayan sido grabadas antes de la muerte de Edwin Arrieta.

También insiste en que Sancho estaba «amenazado». Todo esto se resolverá en la rueda de prensa que ha organizado la policía de Tailandia. Allí también está siendo un caso muy mediático, pues siempre ha sido una isla tranquila y marcada por la seguridad.